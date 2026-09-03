בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשות ניצבים וילך • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד על הפרשה • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת15:31 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט לפרשות ניצבים וילך10100:00/1:42הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט לפרשות ניצבים וילך פרשת ניצבים וילךהרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|15:32מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אולי גם יעניין אותך:להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26
0 תגובות