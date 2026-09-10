מגדלור לחיים ראש השנה עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד לראש השנה (יהדות) כהכיכר השבת15:59 ראש השנה עם הרב יצחק דוד גרוסמן - צילום: לשכת הרב10100:00/4:30ראש השנה עם הרב יצחק דוד גרוסמן (צילום: לשכת הרב) ראש השנההרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחיים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אחרי עשרות שנים: החזן המיתולוגי של הישיבה המוכרת לא ישמש השנה כחזןקובי ישראל|09.09.26הילד שגדל ללא אב והפך לתופעה הרוחנית המשפיעה ביותר בישראל; הרב רפאל רובין פותח את הלב | צפואלי גוטהלף|09.09.26אולי גם יעניין אותך:10.3 מיליון תושבים בישראל, תוחלת חיים גבוהה - אך רבע אחוז מתקשים כלכליתבני סולומון|09.09.26יהודים נעצרו במחסומי הכניסה לעיר אומן מסיבה מפתיעה - הרב נחלץ לעזרתםכיכר השבת|08.09.26ישי ריבו וזושא משיקים שיר חדש לראש השנהמלך הלפגוט|08.09.26
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