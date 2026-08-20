הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תצא • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבתז' באלול | 20.08.26 להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת כי תצא10100:00/5:27הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת כי תצא הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת כי תצא10100:00/5:02הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת כי תצא הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת כי תצא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26לראשונה בחייו; ראש הישיבה קיים את המצווה הנדירהחיים רוזנבוים|20.08.26
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