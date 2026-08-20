הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תצא • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)