אהבה לפני סליחה // הרב בן ציון נורדמן

את ידידי ורעי, מר רוני רימר - יו"ר הנהלת "בית הכנסת הגדול" בחדרה, אני מכיר כבר למעלה מעשרים שנה. גבאי מסור בלב ובנפש להצלחת בית הכנסת בפרט, ולעם ישראל בכלל. רוני היקר הוא אדם שראה עולם, חווה דבר או שניים בחייו, טיפוס שקול ומחושב – כך הכרתי אותו מאז ומעולם. הוא אינו טיפוס של מחוות רגשניות, והרגשנות היא לא התכונה הראשונה שתייחסו לו.

אבל השבוע קרה משהו! השתתפתי איתו באירוע רב רושם של "עלייה לתורה" בר מצווה לבנו הקטן, מתן לירון שיחי'. בית הכנסת היה מלא במאות אורחים שבאו לשמוח ולשמח. ביקשתי מרוני לשאת דברים, בהתחלה הוא התחמק, אך לאחר שהפצרתי בו, הוא נעמד ונשא דברים על נושא אחד בלבד.

ואז, הוא פנה אל ששת בניו ובתו ומבקש, כמעט מתחנן: "תהיו באחדות. תאהבו אחד את השני. זה מה שישמח אותי, זה הדבר היחיד שבאמת חשוב לי – אל תיתנו לשום דבר להפריד ביניכם!". בעודו מדבר, נדהמתי להבחין בקולו שנסדק והוא נשנק מדמעות – התרגשות עוצמתית כזאת לא ראיתי אצלו מעולם.

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המחזה המרגש והמפתיע הזה המחיש לי יסוד עמוק ששמעתי ממורי ורבי הרב גרוסמן, על המנהג הקדום לומר לפני התפילה: "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך". לכאורה, כהכנה לתפילה היה מתבקש לומר "ואהבת את ה' אלוהיך" – מדוע מדגישים דווקא את מצוות אהבת החבר?

הוא הסביר בשם האדמו"ר מלעלוב זצ"ל , בפשטות ועמקות: אין דבר שמשמח אב יותר מלראות את ילדיו מסתדרים ביניהם, אוהבים ומאוחדים. ולהבדיל, אין דבר שמעציב אותו יותר מההפך מזה. הקדוש ברוך הוא הוא האבא של כולנו, ולכן לפני שאנו פונים אליו בתפילה ומבקשים ממנו את בקשותינו, אנו מראים לו שאנו אוהבים זה את זה. כשאנחנו מאוחדים בינינו, אנו פותחים את שעריו של אבא שבשמיים.

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המסר הזה מקבל משנה תוקף בימים אלו. פרשת השבוע "כי תצא", אותה אנו קוראים בפתיחת חודש אלול, מכילה את מספר המצוות הגבוה ביותר בתורה – 74 מצוות מתוך תרי"ג, שמרביתן עוסקות ביחסים שבין אדם לחברו: מהשבת אבידה, דרך דאגה לפועל ועד איסור הלנת שכר. זוהי אינה מקריות; בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, ההכנה האמיתית לבקשת מחילה מאבינו שבשמיים עוברת דרך רגישות, אכפתיות ואהבת ישראל עמוקה.

כמו שלמדנו שאחדות היא ההכנה הנכונה לתפילה, כך היא גם המפתח לכל עבודת חודש אלול. לפני שאנו משכימים לפנות בוקר לסליחות, מתחננים ומבקשים מחילה בין אדם למקום, עלינו לנהוג ראשית באהבה, בשלום, ברחמים ובוותרנות זה כלפי זה – בבית, בקהילה ובחברה. כשאנחנו מוחלים על כבודנו ופותחים את הלב לאחים שלנו, אנו ראויים יותר לרחמים מאבינו שבשמיים, ומזכים את עצמנו ואת כל בית ישראל בשנה טובה, מבורכת ומאוחדת.