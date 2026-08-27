הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבת16:38 צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|18:26הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת כי תבוא10100:00/5:50הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת כי תבוא הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת כי תבוא10100:00/5:34הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת כי תבוא הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת כי תבוא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת כי תבוא: האם האוכל לחם ויצא מביתו, צריך לברך שוב?יגאל גרוס|16:56פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23פרשת כי תצא: האם מותר לגבר לענוד עגיל?יגאל גרוס|20.08.26
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