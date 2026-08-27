הרב ישראל רידר על פרשת כי תבוא

הרב ישראל רידר על פרשת כי תבוא

בפרשתנו מצווה התורה: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך".

על איזה "טוב" מדובר?

האור החיים הקדוש מביא את דברי חז"ל: "אין טוב אלא תורה".

ומוסיף דברים מופלאים:

"אילו היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה".

התורה איננה רק מקור של ידיעות או מצוות. היא מקור החיים עצמם, והיא כוללת את כל הטוב שבעולם.

אלא שלא תמיד אנו זוכים להרגיש את מתיקותה. לכן אנו מתפללים שהקב"ה יפתח את ליבנו, כדי שנחווה את העונג והאושר הטמונים בלימוד התורה ובעבודת ה'.

שנזכה אנו ובנינו להרגיש את מתיקות התורה כל ימי חיינו, ולשמוח באמת בטוב הגדול שהעניק לנו הקב"ה.