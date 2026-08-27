מעשה רקם מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשת כי תבוא - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות) כהכיכר השבת18:39 מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/4:40מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת כי תבוא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:38הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26
0 תגובות