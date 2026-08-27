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מעשה רקם

מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו

פרשת כי תבוא - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)

מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר
מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו)
הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת כי תבוא

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