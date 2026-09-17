בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד ליום כיפור • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד ליום כיפור • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת17:04 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד ליום כיפור10100:00/1:28הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד ליום כיפור יום כיפורפרשת האזינושבת שובההרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"אמא ברחה מהבית", סיפר האבא ליחיאל בן ה-11 - ומאז היא לא מוכנה לפגוש אותו | סיפור מטלטל משה רבי|12:27מחריד כל לב: עובדים בנתב"ג מחויבים לעבוד ביום כיפור | הח"כ בזעם לשרה; "תתערבי"קובי ישראל|10:52למה קשה מאוד לך לסלוח למי שפגע בך? התשובה הזו תפתיע ותחזק אותךורד שאלתיאל|10:25אולי גם יעניין אותך:הכהן הגדול, אורי מקלב והסוד של יום כיפור // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00ערב יום הכיפורים: האם אשה מברכת 'שהחיינו' בהדלקת נרות? • צפוהרב יעקב סיני|16.09.26מוטי שטיינמץ בפרויקט מרגש: 'ממידנק ועד הקדיש'מלך הלפגוט|16.09.26
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