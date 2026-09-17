וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'האזינו' - שבת שובה • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת האזינו, שבת שובה (יהדות) כהכיכר השבת12:21 מחריד כל לב: עובדים בנתב"ג מחויבים לעבוד ביום כיפור | הח"כ בזעם לשרה; "תתערבי"קובי ישראל|10:52הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת האזינו - שבת שובה10100:00/3:10הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת האזינו - שבת שובה הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת האזינו - שבת שובה10100:00/3:03הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת האזינו - שבת שובה הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת האזינו - שבת שובה10100:00/4:13הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת האזינו - שבת שובה יום כיפורהרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת האזינושבת שובה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:למה קשה מאוד לך לסלוח למי שפגע בך? התשובה הזו תפתיע ותחזק אותךורד שאלתיאל|10:25ערב יום הכיפורים: האם אשה מברכת 'שהחיינו' בהדלקת נרות? • צפוהרב יעקב סיני|16.09.26מוטי שטיינמץ בפרויקט מרגש: 'ממידנק ועד הקדיש'מלך הלפגוט|16.09.26אולי גם יעניין אותך:סנדי אופמן משיק ביצוע מיוחד ל'יום הדין'מלך הלפגוט|16.09.26שכללית נערכת ליום כיפור: חלוקת מים בשיעורים בפריסה ארציתכיכר בשיתוף כללית|מקודםכפרות ותפילה: הרבנים הראשיים באיגרת ליום הכיפוריםחזקי שטרן|15.09.26
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