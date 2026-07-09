חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'מטות מסעי' • צפו

וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'מטות מסעי' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשות מטות מסעי (יהדות)כהכיכר השבת | 12:53פרשות 'מטות מסעי' עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|12:55"נאמנות לבורא" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'מטות-מסעי' • צפו והתחזקוכיכר השבת|12:57הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשות מטות מסעיהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשות מטות מסעי10100:00/4:31הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשות מטות מסעיהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשות מטות מסעי10100:00/3:39הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשות מטות מסעיהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשות מטות מסעי10100:00/3:59הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת מטות מסעיהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:המסתורין של עג'ור // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00הסוד שעבר מה״אור החיים״ ל״בעל שם טוב״ // עמירן דבירעמירן דביר|03.07.26פרשת פנחס: כיצד יתחלקו הנחלות לעתיד לבוא?יגאל גרוס|02.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'פנחס' • צפוכיכר השבת|02.07.26המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|02.07.26פרשת 'פנחס' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|02.07.26
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