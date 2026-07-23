הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ואתחנן • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 20:11פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך מתחילים מחדש? | צפוהרב יעקב גלויברמן|20:10פרשת 'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20:12הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת ואתחנןהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת ואתחנן10100:00/6:49הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת ואתחנןהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת ואתחנן10100:00/6:48הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת ואתחנןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'ואתחנן' • צפו כיכר השבת|20:10פרשת ואתחנן: האם מותר לפתוח בשבת ברז המחובר לדוד שמש?יגאל גרוס|17:20פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת דברים • צפוכיכר השבת|16.07.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'דברים' • צפו כיכר השבת|16.07.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת דברים • צפוכיכר השבת|16.07.26
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