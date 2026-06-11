כיכר השבת
פרשת קרח

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הטעות הגדולה של קרח - והלקח לכולנו | צפו

לחפש את המאחד, להתרחק ממחלוקת, להרבות שלום ואהבת ישראל, ולזכור שמחלוקת ממיטה חורבן, והשלום מביא ברכה (פרשת שבוע)

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הטעות הגדולה של קרח - והלקח לכולנו | צפו
פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הטעות הגדולה של קרח - והלקח לכולנו | צפו

בפרשת השבוע, פרשת קרח, אנו קוראים על אחד הסיפורים הקשים שמופיעים בתורה: מחלוקתו של קרח על משה רבנו ועל אהרן הכהן.

משה ואהרן נבחרו על־ידי הקדוש ברוך הוא להנהיג את עם ישראל מתוך שעבוד מצרים, דרך קריעת ים סוף, מעמד הר סיני וארבעים שנות נדודים במדבר. זו הייתה שליחות קשה וכבדה: להוציא עם שבור ומפוחד מכור הברזל המצרי, לחזק אותו, להנהיג אותו, ולהביא אותו ליעדו.

משה רבנו לא חיפש כבוד ולא רדף אחר שררה. להפך, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו לפרעה, הוא אמר בענווה: "מי אנכי כי אלך אל פרעה". אבל הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בו ובאחיו אהרן.

קרח, שהיה איש בעל מעמד והון, לא השכיל להבין שמנהיגות אמיתית אינה נקנית בכסף, בכבוד או במעמד, אלא בבחירה אלוקית, בענווה ובשליחות.

המחלוקת שהצית קרח גרמה לאסון גדול, ומכאן אנו לומדים עד כמה צריכים להתרחק ממחלוקת, בפרט כשהיא נובעת מגאווה, קנאה ורדיפת כבוד.

המסר של פרשת קרח הוא ברור: לחפש את המאחד, להתרחק ממחלוקת, להרבות שלום ואהבת ישראל, ולזכור שמחלוקת ממיטה חורבן, והשלום מביא ברכה.

הרב יעקב גלויברמןפרשת קרח

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר