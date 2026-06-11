הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת קרח • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 14:18פרשת קרח עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|14:38פרשת קרח: האם יש חובה להתפלל במניין?יגאל גרוס|14:45הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת קרח • צפוהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת קרח • צפו10100:00/6:13הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת קרח • צפוהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת קרח • צפו10100:00/6:14הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת קרחהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת קרח • צפוכיכר השבת|14:37פרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|04.06.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|04.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'שלח לך' • צפו כיכר השבת|04.06.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|04.06.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כשהעובדות נכונות - אבל המסקנה שגויה | צפוהרב יעקב גלויברמן|04.06.26
0 תגובות