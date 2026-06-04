שאלות בפרשה פרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו מה היתה הבעיה בדברי המרגלים? מתי הולכים לפי דעת הרוב? וגם, איך אפשר לדעת מהי האמת? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת שלח לך • צפו (יהדות)