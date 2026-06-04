פרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו

שאלות בפרשהפרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפומה היתה הבעיה בדברי המרגלים? מתי הולכים לפי דעת הרוב? וגם, איך אפשר לדעת מהי האמת? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת שלח לך • צפו (יהדות) כהכיכר השבת | 15:45פרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפופרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו10100:00/9:14פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כשהעובדות נכונות - אבל המסקנה שגויה | צפוהרב יעקב גלויברמן|15:36צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|15:36צילום: קובי לסרי ואבינועם יוגבשוקי סלומוןהרב ישי וליסשאלות בפרשהפרשת שלח לךהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אריה ברונר שר ומדבר על פרשת שלח תשפ"ואריה ברונר|14:03סוד הניגון - פשוט וישר // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00פרשת 'בהעלותך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|28.05.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת בהעלותך • צפוכיכר השבת|28.05.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'בהעלותך' • צפוכיכר השבת|28.05.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת בהעלותך • צפוכיכר השבת|28.05.26
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