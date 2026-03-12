השבוע נקרא את פרשות ויקהל–פקודי. ממשיכה התורה לעסוק בבניית המשכן וכליו, אך כעת מודגשת במיוחד ההירתמות המרשימה של עם ישראל כולו למלאכת הקודש. כבר בפתיחת הפרשה מתואר כיצד נאספו האנשים והנשים, וכל אחד הביא את תרומתו – זהב וכסף לצד נחושת, עצים, בדים, עורות וחומרים שונים – עד שהייתה נדיבות כה גדולה שמשה נאלץ להודיע כי אין צורך להביא עוד.

אולם התורה אינה מדגישה רק את התרומה הכספית והחומרית, אלא גם את התגייסות הלב. לצורך מלאכת המשכן גויסו האומנים הטובים ביותר מכל שכבות העם – משבטים מיוחסים וחשובים וגם ממעמדות פשוטים יותר. בכך מלמדת אותנו התורה שמלאכת קודש אינה תלויה במעמד חברתי, אלא בכישרון, במסירות ובאמונה.

פרויקט כה עצום לא יכול לקום על חכמה וכישרון בלבד. דרושה התמסרות עמוקה למטרה נעלה, תחושת שליחות ואמונה אמיתית. במיוחד מציינת התורה את מסירותן של הנשים, שהתנדבו בלב שלם והביאו את תרומתן, אף שעל כתפיהן היו מוטלות גם משימות הבית וגידול הילדים. יכולת זו לשלב אחריות, רגש ומסירות היא כוח מיוחד המעניק יציבות וחוסן לבית היהודי.

פרשות אלו מלמדות אותנו שגם היום, כדי לבנות משהו גדול ומשמעותי – בין אם בית, קהילה או מפעל חסד – נדרשים לא רק משאבים וכישרונות, אלא לב אחד מאוחד, אמונה והתמסרות אמיתית למען מטרה קדושה.