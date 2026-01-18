טרגדיה נוראה בנווה יעקב: הרב לוי זצ"ל נפטר והותיר 9 יתומים

טרגדיה קשה בירושלים: בשכונת נווה יעקב התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של האברך המופלג, הרה"ג רבי ירוחם אריה מרדכי לוי זצ"ל, שהשיב את נשמתו ליוצרה לאחר התמודדות עם מחלה קשה, והוא הותיר אחריו משפחה ענפה ובה תשעה יתומים רכים שטרם זכה להוביל לחופה.

המנוח זצ"ל היה דמות מוכרת ואהובה בשכונת נווה יעקב בירושלים. הוא נמנה על ראשוני האברכים שהגיעו ליישב את האזור המתחרד בשכונה. דמותו המאירה ושופעת שמחת החיים הפכה אותו לאבן שואבת עבור הסובבים אותו. במשך שנים שקד על תלמודו בכולל 'עטרת שלמה' ולאחר מכן בכולל 'אהבת שלום', שם נודע כאחד מחשובי האברכים. חבריו לספסל הלימודים מספרים על אברך בעל כישרון נדיר שידע לתת 'טעם בלימוד' לאברכים הצעירים, ולפרגן לכל אחד מכל הלב.

לאחר נישואיו, התגורר במשך זמן קצר במעלה אדומים, שם כיהן כרב בית כנסת והרביץ תורה ברבים. גם לאחר שחזר לירושלים, המשיך למסור שם שיעורים מדי שבוע במסירות נפש ממש עד לחודש האחרון לחייו. בשכונת 'נווה יעקב' ייסד מניין בני תורה לאברכים יוצאי מרוקו, מניין שהלך וגדל תחת הנהגתו והפך לאחד מבתי הכנסת המרכזיים באזור.

לפני מספר שנים התגלתה בגופו מחלה נדירה בדם. במשך תקופה ארוכה הסתיר את ייסוריו הקשים מעיני הסובבים, כשהוא ממשיך בסדרי לימודו הקבועים בשמחה ובמאור פנים. גם כאשר המצב החמיר, קיבל עליו את הדין באהבה.

באחד הביקורים של ידידיו בבית החולים, התבטא הרב לוי זצ"ל במשפט מצמרר המעיד על גודל אמונתו: "לכל אדם אלוקים מתכנן תכנית מיוחדת. לא חלמתי שזו תהיה התוכנית שאלוקים הכין עבורי. כמה הייתי רוצה להמשיך עם החברותא את ה'פרי מגדים' בו אנו עסוקים, אך רצון ה' הוא הכי טוב עבורי".

בשבת האחרונה לחייו, טרם התמוטט בביתו, זכה לביקור חיזוק מהגרי"י זילברמן. למרות חולשתו הרבה ניסה לקום לכבוד התורה, אך כוחותיו לא עמדו לו. בימים האחרונים חלה הידרדרות חמורה במצבו שהוגדר קריטי, ורבים קרעו שערי שמיים לרפואתו, אך נגזרה הגזירה והוא השיב את נשמתו הטהורה לבוראה.

מסע הלוויה יצא ביום שישי, ערב שבת קודש, מבית הכנסת 'אהבת שלום' בשכונת נווה יעקב, בדרכה להר המנוחות שם נטמן.

בבית המנוח נותרה אלמנתו, הגב' לוי שתחי', אשר סעדה אותו במסירות בחודשים האחרונים, יחד עם תשעה יתומים רכים. הבת הגדולה בת 18.5 בלבד, והקטנה פעוטה בת 4. המצב בבית מוגדר כשבר על שבר, כאשר מעבר לכאב העצום על אובדן האב והמשענת, המשפחה ניצבת בפני קושי כלכלי אדיר, חובות מטיפולים רפואיים והוצאות מחיה שוטפות עבור היתומים הקטנים.

מכרי המשפחה הקימו קרן סיוע דחופה בפיקוח רבני השכונה, במטרה להציל את הבית מקריסה ולהבטיח פת לחם ובגד ללבוש ליתומים הקטנים שנותרו ללא משען.