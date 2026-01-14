בצעד חריג שעורר גלי התרגשות בקריה החרדית בבית שמש, התייצב המרא דאתרא, הגאון רבי משה טוביה דינקל, לימין משפחה חשובה מהקהילה שנקלעה למצוקה קשה ומורכבת, רגע לפני שמחת נישואי הבת הבכורה.

הסיפור הכואב מתמקד בבית שבו האב איננו נמצא מזה כשמונה חודשים. מדובר בסיטואציה טראגית שאינה תלויה באב או בבני המשפחה, אך תוצאותיה הרסניות: שמונה ילדים נותרו בבית ללא דמות אב, כאשר כל עול הפרנסה, החינוך והבית מוטל על כתפיה של האם לבדה. המורכבות גוברת בשל העובדה כי בת הזקונים במשפחה היא ילדה עם תסמונת דאון, הזקוקה לטיפול צמוד, חום ותשומת לב מתמדת, מה שמקשה עוד יותר על האם לתפקד ביומיום ההישרדותי.

בתיעוד נדיר וכאוב מתייחס רבה של הקריה החרדית בבית שמש למצב הקשה השורר בבית: "אי אפשר לתאר את הסבל והקושי שהיא עוברת מאז". המילים החריפות הללו, הנאמרות על ידי מי שמכיר מקרוב את הנעשה בבתי הקהילה, ממחישות את עומק השבר שחווה המשפחה בחודשים האחרונים.

כעת, בתוך המציאות המורכבת הזו, זכתה המשפחה לאור גדול עם אירוסיה של הבת הבכורה. אולם השמחה הגדולה מהולה בחרדה כלכלית עצומה. גורמים המעורים במקרה מספרים על בית שחי בצמצום רב גם בשגרה, דירה שלא שופצה מזה שלושה עשורים והתמודדות יומיומית על הלחם והחלב. כעת, כשהאם נדרשת להשיא את בתה הראשונה, אין בידה את האמצעים המינימליים לכסות את הוצאות החתונה הבסיסיות ביותר – אולם, ביגוד והוצאות הנדרשות לכבוד החתן והכלה.

לאור המצב הדוחק, ובמטרה למנוע עוגמת נפש וכלימה מהכלה ומהאמא, פונה הגרמ"ט דינקל בקריאה נרגשת לציבור הרחב להתגייס למען המצווה הגדולה של הכנסת כלה במצב כה ייחודי: "מבקשים בכל לשון של בקשה, מנדיבי עם ונדיבי לב, שיסירו מהאמא את העול הכספי הגדול, שיהיה אפשר ותוכל לגשת לחתונה בשמחה".

בקרן המיוחדת שנפתחה בקופת העיר מציינים כי היעד הוא לאפשר לכלה להיכנס לחופה בכבוד, ללא מותרות אך גם ללא תחושת נחיתות. הציבור מתבקש להעניק עזרה בסך של לפחות 300 שקלים, סכום שיצטרף לתרומות נוספות ויאפשר לאם ולכלה לנשום לרווחה בימים שנותרו עד החתונה.

את פנייתו המיוחדת חותם הגרמ"ט דינקל בברכה נדירה ומפורשת לכל מי שיטה שכם ויסייע למשפחה בשעתה הקשה: "והקב"ה יעזור שהוא ישלם לכם שכרו הטוב בבני, חיי ומזוני, שתזכו להיות תמיד מהנותנים, שלא תדעו משום צער".