כיכר השבת
יאמר לצרותינו די

ברוך דיין האמת: האברך הרה"ח ר' שמואל אטלן ז"ל שהתייסר בייסורים קשים

עזב את חיי הרווחה בצרפת ועלה לארץ כדי לגדל את ילדיו לתורה • שקד על תלמודו בכולל של הגר"א נבנצל גם כשגופו נאכל מהמחלה • נסע לטיפולים חובקי עולם אך נגזרה הגזירה והוא השיב את נשמתו לבורא כשהוא מותיר אחריו משפחה ענפה

נש
מקודם |
הרה"ח הר' שמואל אטלן

ברוך דיין האמת: מארצות הברית הגיעה הבשורה המרה על פטירתו בדמי ימיו של האברך החשוב, הרה"ח ר' שמואל אטלן ז"ל, לאחר מאבק ממושך במחלה קשה וייסורים מרים, אותם קיבל באהבה ובאמונה תמימה.

המנוח ז"ל התגורר בעבר בעיר אפינהי שבצרפת. לפני מספר שנים, מתוך שאיפה טהורה לגדל את ילדיו באווירה של תורה ויראת שמיים ולזכות שיהיו תלמידי חכמים, החליט לעשות מעשה אמיץ. הוא עזב את חיי הרווחה והנוחות שאפיינו את הקהילה בצרפת, ויתר על התמיכה הכלכלית הממשלתית, ועלה עם רעייתו ושבעת ילדיהם לארץ הקודש, כאן נולדה בתם השמינית.

עם הגיעו ארצה, קבע את מקום לימודו בכולל של הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א בעיר העתיקה. חבריו לספסל הלימודים מספרים על אברך בעל "שטייגען" עצום, שהיה רכון על הגמרא בשלושה סדרים רצופים מתוך חשק ואהבת תורה עזה.

מסייעים עכשיו לשמונת היתומים - לחצו כאן

לפני תקופה, התגלתה בגופו המחלה הארורה בלבלב ובכבד. למרות הטיפולים הקשים והכואבים, ר' שמואל לא ויתר על סדר יומו הרוחני. מחזה נורא הוד היה לראות אותו מגיע לכולל, לומד עשר דקות, ויוצא לנוח ברכב שהעמיד לרשותו ראש הכולל, וחוזר חלילה. כל דקה של צלילות נוצלה אצלו ללימוד התורה הקדושה, בבחינת "לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".

לאחר שהרופאים בארץ נואשו ממצבו, נדדה המשפחה לצרפת ואף לארצות הברית בניסיון למצוא מזור למחלתו אצל גדולי המומחים, כשבארץ נותרים הילדים מתמודדים בגבורה. אולם נגזרה הגזירה, והמחלה הכריעה את גופו השבור. בימים האחרונים הידרדר מצבו עד שהשיב את נשמתו ליוצרה, כשהוא מזוכך בייסורים.

הותיר אחריו את רעייתו שתחי' ושמונה יתומים, שחלקם טרם נישאו, המבכים את לכת אביהם שהיה סמל למסירות נפש לתורה וחינוך הילדים.

מסייעים עכשיו לשמונת היתומים - לחצו כאן

הרב נבנצאל רב העיר עתיקה חותם על הוראת קבע (צילום: באדיבות המצלם)

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר