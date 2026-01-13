ברוך דיין האמת: מארצות הברית הגיעה הבשורה המרה על פטירתו בדמי ימיו של האברך החשוב, הרה"ח ר' שמואל אטלן ז"ל, לאחר מאבק ממושך במחלה קשה וייסורים מרים, אותם קיבל באהבה ובאמונה תמימה.

המנוח ז"ל התגורר בעבר בעיר אפינהי שבצרפת. לפני מספר שנים, מתוך שאיפה טהורה לגדל את ילדיו באווירה של תורה ויראת שמיים ולזכות שיהיו תלמידי חכמים, החליט לעשות מעשה אמיץ. הוא עזב את חיי הרווחה והנוחות שאפיינו את הקהילה בצרפת, ויתר על התמיכה הכלכלית הממשלתית, ועלה עם רעייתו ושבעת ילדיהם לארץ הקודש, כאן נולדה בתם השמינית.

עם הגיעו ארצה, קבע את מקום לימודו בכולל של הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א בעיר העתיקה. חבריו לספסל הלימודים מספרים על אברך בעל "שטייגען" עצום, שהיה רכון על הגמרא בשלושה סדרים רצופים מתוך חשק ואהבת תורה עזה.

לפני תקופה, התגלתה בגופו המחלה הארורה בלבלב ובכבד. למרות הטיפולים הקשים והכואבים, ר' שמואל לא ויתר על סדר יומו הרוחני. מחזה נורא הוד היה לראות אותו מגיע לכולל, לומד עשר דקות, ויוצא לנוח ברכב שהעמיד לרשותו ראש הכולל, וחוזר חלילה. כל דקה של צלילות נוצלה אצלו ללימוד התורה הקדושה, בבחינת "לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".

לאחר שהרופאים בארץ נואשו ממצבו, נדדה המשפחה לצרפת ואף לארצות הברית בניסיון למצוא מזור למחלתו אצל גדולי המומחים, כשבארץ נותרים הילדים מתמודדים בגבורה. אולם נגזרה הגזירה, והמחלה הכריעה את גופו השבור. בימים האחרונים הידרדר מצבו עד שהשיב את נשמתו ליוצרה, כשהוא מזוכך בייסורים.

הותיר אחריו את רעייתו שתחי' ושמונה יתומים, שחלקם טרם נישאו, המבכים את לכת אביהם שהיה סמל למסירות נפש לתורה וחינוך הילדים.