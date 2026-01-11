הקריאה החריגה שיצאה מפי מרן הגאון רבי שמאי הכהן גראס שליט"א, מגדולי הפוסקים החסידיים בדורנו למען כלה יתומה מאם, ממשיכה להדהד בבתים רבים. מאחורי הקריאה עומדת נערה יתומה, שאמה נפטרה לפני כמה שנים והשאירה אחריה יתומים צעירים. מאז, אותה ילדה שכבר גדלה והפכה לכלה, מתגוררת בביתה של משפחה אחרת בירושלים, המנסה להעניק לה תחושת בית וחום, אך אינה יכולה לשאת לבדה את עול ההוצאות הכבדות של בניית בית חדש.

אנשי הצדקה המכירים את המקרה מתארים סיפור כואב במיוחד של כלה שאין לה כמעט שום כתף כלכלית להישען עליה. אמה כבר איננה, האב שחוק ושבור מן השנים הקשות שעברו על המשפחה, והמציאות הפשוטה היא שאין מי שיוכל לממן את הוצאות החתונה, הנדוניה, הביגוד וכלי הבית. המשפחה שמארחת אותה זה זמן, עושה כמיטב יכולתה, אבל הוצאה אחר הוצאה ופתאום מתברר שהדרך לחתונה מלאה במכשולים כספיים גדולים מנשוא.

לשמח כלה הקליקו כאן>>>

על הרקע הזה, בחר מרן הגאון רבי שמאי הכהן גראס שליט"א לצאת בקריאה נדירה, כשהוא מדגיש כי אין זו עוד פנייה שגרתית, אלא הזדמנות יוצאת דופן. "יש פה מצווה מיוחדת מאוד, שלא בכל יום מזדמנת מצוה כזו. יש פה יתומה שאין לה ממש מי שיעזור לה, ועכשיו היא עומדת לפני חתונתה", אומר מרן שליט"א, כשהוא מצייר במילים קצרות את גודל האחריות המוטלת על הציבור.

מרן שליט"א פונה אל כלל ישראל ומבקש במפורש קבלה מעשית: "לכן אני מבקש מיהודים רחמנים בני רחמנים – שכל מי שיכול, יתרום לכל הפחות 360 שקל, שזה פעמיים ח"י, ועל ידי זה ישמח אותה בעת חתונתה".

התורמים ומהסייעים יזכו להבטחה מפורשת שמרן שליט"א מצטט מדברי חז"ל: "חז"ל מבטיחים שמי שמשמח את הבנים של הקב"ה, זוכה גם כן לראות שמחות אצל הילדים שלו, שהם יהיו בריאים ושלמים, וכל אחד שתורם ומסייע לה, יעשה שמחות בלב שמח". הדברים הללו, שנאמרו על רקע המקרה הקשה של הכלה, מקבלים משמעות כפולה, גם כהבטחה וגם כקריאת התעוררות שלא לעמוד מנגד.

את הקריאה מסכם מרן הגאון רבי שמאי הכהן גראס שליט"א במילים שנחרטו בלב רבים: "מי שישמח אותה בחתונתה – יזכה לעשות שמחות בלב שמח".