היענות נרחבת בציבור לנוכח זעקתו חסרת התקדים של זקן המקובלים

כבר עשרות שנים ששמו של הגה"צ הרב דוד בצרי הולך לפניו כאחד הקדושים אשר בארץ, וכמי שכל כולו קודש לעבודת ה' יתברך מתוך מסירות נפש של ממש. מאז ומתמיד נזהר הגה"צ הרב דוד בצרי לברוח מענייני ציבור, הוא משקיע את כל כולו בעבודת ה' בפרטיות, ובהרבצת תורה בחכמת הנסתר לתלמידיו הקרובים, בחבורה הקדושה שלו.

דווקא בשל כך, העובדה שהגה"צ הרב דוד בצרי יוצא בקריאה נרגשת לעזרה וסיוע למקרה מצוקה חמור במיוחד, עוררה סערה של ממש. רבים הבינו את גודל השעה, ומיהרו להיענות לבקשתו של הגה"צ הרב דוד בצרי. זאת, מתוך הבנה שלא בכל יום מזדמן לאדם מן השורה, לעשות פעולה במענה ישיר לבקשתו של אחד מגדולי צדיקי הדור, אשר כולו קודש לה', וכל בקשה שלו כמוה כציווי מהר סיני.

ביתר שאת נחשבת התרומה למקרה זה להזדמנות מיוחדת לנוכח הברכה המיוחדת שהשפיע הגה"צ הרב דוד בצרי על התורמים והמסייעים, וידוע שכל גזרותיו מתקיימות ללא עוררין.

בקול רועד מתאר הגה"צ הרב דוד בצרי את מצבה של האמא: מצוה לעזור ולתמוך במשפחה הכבודה אשר האמא עברה ניתוח קשה להסרת גידול מהמוח ויש לה 8 ילדים קטנים בביתה, כולם מתחת לגיל 12 ובעלה החשוב הוא ירא שמים הוא מרביץ תורה בישראל ואין לרש כל!!"

הגה"צ הרב דוד בצרי מתאר את מצוקת הבית, את החובות, את ההוצאות הרפואיות, את העובדה שאין להם כמעט מאומה – ומבטיח מכח התורה הקדושה, בה הוא עוסק כל ימי חייו בקדושה ובטהרה מופלגה מתוך מסירות נפש של ממש: מי שיתמוך במשפחה הזאת, מי שייקח חלק בהחזקת הבית בזמן הקשה הזה, "ומי שיעזור ויתמוך במשפחה בזו, אנחנו מברכים אותו שיושפע לו שפע גדול משמים, בריאות הגוף והנפש, זרעא חיא וקימא וכל טוב סלה".

נענים לעדותו ולבקשתו של הגה"צ הרב דוד בצרי. כל אחד ואחד מהציבור מצטרף לרחם על המשפחה הכבודה הזאת בתרומה שיש בה ממש – לכל הפחות 320 שקלים – כדי להחזיק את הבית, לכסות את ההוצאות הדחופות ולתת לאם הכואבת אפשרות להתרכז בהחלמה.

זכות המצוה, תפילות הילדים הקטנים ודמעותיהם, יחד עם ברכתו של הגה"צ הרב דוד בצרי – יעמדו לכל המסייעים, להם ולבני משפחותיהם, לשפע של רחמי שמים, בריאות וישועה.

