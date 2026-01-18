הלם בחסידות ברסלב: הרה"ח ר' נחמן ברגר נפטר במפתיע

הלם כבד ירד על חסידי ברסלב בארץ ובעולם עם היוודע דבר הבשורה הקשה מאומן: האברך הצעיר, הרה"ח ר’ נחמן ברגר ז"ל, בן 28 בלבד, נמצא ללא רוח חיים סמוך לכניסת השבת. לפי ההערכה הראשונית, בדירה פעלה מערכת חימום על גז, וקיים חשד כי מותו נגרם מהרעלת פחמן חד-חמצני.

ר’ נחמן ז"ל היה מדמויות האברכים השקטות והמסורות של קהילת ברסלב – אברך שישב ולמד מהבוקר עד הלילה, חסיד ברסלב בכל רמ"ח אבריו, אדם ירא שמיים שהקפיד בכל לילה על תיקון חצות.

פטירתו הפתאומית הכתה בהלם את מכריו, תלמידיו ואת כלל חסידי ברסלב, שעדיין מתקשים לעכל כיצד נגדע כך פתאום חיים צעירים ומלאי מסירות.

לחצו כאן לתרומה עבור האלמנה והיתומים של הרב נחמן ברגר ז"ל >>

המנוח, בנו של הרה"ח ר’ אברהם ברגר שיבלחט"א, למד בבחרותו בישיבת מתיבתא ברסלב, שם עשה חיל בלימודיו והתקשר בעומק לרבי נחמן מברסלב זיע"א. לאחר נישואיו לרעייתו שתחי’, בת למשפחה מוכרת של חסד והכנסת אורחים בירושלים, המשיך בלימודיו בקהילת “קרן אור” והתגורר בבית שמש.

היה ראש כולל בעיר אומן, שם התפרנס כמלמד בתלמוד תורה וכמשגיח כשרות – מתוך רצון לפרנס את ביתו בכבוד, מבלי לוותר על לימוד התורה ועל חיי רוח מלאים. מי שהכיר אותו מספר על אברך צנוע, מסור, כזה שלא ביקש לעצמו דבר.

וכעת – הכל נגדע באחת. ר’ נחמן ז"ל הותיר אחריו רעיה צעירה וחמישה ילדים רכים. הבכור עומד לחגוג בקרוב יום הולדת שבע, הקטן רק בן שנה. חמישה ילדים שהתעוררו לבוקר שבו אבא כבר איננו. אלמנה שנשארה לבדה, בלי דירה, בלי ביטוח, בלי חסכונות – ובלי כל בסיס כלכלי להתחיל ממנו מחדש.

לא נותר מאומה. לא בית. לא רשת ביטחון, והמשפחה, של האברך החשוב, שישב ולמד כל ימיו, נותרה ללא משען. ילדים רכים זקוקים לאוכל, לביגוד, לקורת גג, לחינוך. האלמנה זקוקה לעזרה בסיסית כדי להחזיק את הראש מעל המים בימים הראשונים, הקשים מנשוא.

למשפחה אין אפילו עבור ההוצאות הבסיסיות, להביא את אביהם לקבורה בארץ, והם מתחננים לעזרתנו הדחופה. כל תרומה היא יד מושטת לאלמנה, כתף לילדים, בסיס ראשוני לחיים שנגדעו באכזריות. עכשיו, בשעה הקשה הזו, הם זקוקים לנו באמת.

לחצו כאן לתרומה עבור האלמנה והיתומים של הרב נחמן ברגר ז"ל >>