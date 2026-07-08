נמלטו ללא נעליים: הגר"מ שטרנבוך בבקשה למען ניצולי כת לב טהור

בימים האחרונים נרשמת התפתחות חשובה ומשמעותית במצבה של המשפחה שניצלה מכת 'לב טהור', שסיפורה המזעזע נחשף לאחרונה. כזכור, האם וכמה מילדיה הרכים הצליחו להימלט בעור שיניהם ממסכת של שבי והזנחה, והגיעו לארץ ישראל כשלגופם הבגדים שעליהם בלבד, כאשר חלק מהילדים נסו אפילו ללא נעליים לרגליהם. עם הגיעם ארצה, הם נאלצו להתמודד עם מציאות בלתי נתפסת של עוני מחפיר וטראומה עמוקה, שהצריכו התערבות מיידית ורחבת היקף.

כעת, בחסדי שמים, מדווחים גורמי הסיוע המלווים את המשפחה על נקודות אור של תקווה. בזכות ההתגייסות הראשונית ופתיחת קרן הסיוע שעליה הורה הגר"מ שטרנבוך, החלו הילדים לקבל לאחרונה טיפול אינטנסיבי וליווי מקצועי הדוק. התוצאות הראשוניות כבר ניכרות בשטח, והילדים, שמעולם לא זכו לגדול בסביבה נורמלית וטבעית, מתחילים לעשות צעדים ראשונים של הסתגלות לחיים תקינים.

אולם, לצד ההתקדמות המעודדת, הדרך להחלמה מלאה ולעצמאות עודנה ארוכה ורצופה באתגרים קשים. במערך הסיוע מתריעים כי המשך השיקום הפיזי והרגשי, שהוא קריטי עבור עתידם של הילדים והאם, דורש משאבים כבירים שאינם בנמצא בשלב זה.

הצורך הדחוף כעת הוא להבטיח את המשכיות הטיפולים האינטנסיביים, ולספק למשפחה את התשתית הכלכלית המינימלית שתאפשר להם לעלות על דרך המלך ולהשתקם לחלוטין. קטיעת הטיפולים או חוסר יכולת לממן את צרכי המחיה הבסיסיים כעת, עלולים חלילה להסיג את מצבם לאחור.

בעקבות המצב הרגיש, פוסק הדור ממשיך לעקוב בדריכות אחר התקדמות גיוס הכספים והליך השיקום של המשפחה. הגר"מ שטרנבוך, אשר פרש את חסותו האישית על קרן ההצלה, מעורר את הציבור שלא להרפות כדי להשלים את המלאכה ולהציל את המשפחה. קריאתו התקדימית מהדהדת שוב בימים אלו: "אני מבקש מכל יהודי על משפחה שניצלה מכת 'לב טהור' ואין להם אפשרות כלל לכסות את הצרכים שלהם. מי שייתן תמיכה הגונה, זכות הצדקה תעמוד לו ולזרעו לנצח". תרומה בסך 544 שקלים הוגדרה כ"תמיכה הגונה", והיא זו שתאפשר לאם ולילדיה להשלים את מסע השיקום ולהתחיל את חייהם מחדש בקרב ישראל.

לתמיכה הגונה בניצולי הכת הקליקו כאן>>>