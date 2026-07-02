זה היה אמור להיות עוד שלב שגרתי בהתפתחות של תינוק מתוק וחינני בן חצי שנה. ההורים הצעירים הבחינו בצהבת קלה ובמספר תסמינים מטרידים אחרים. ההשערה הראשונית הייתה שמדובר בווירוס פשוט, תגובה הגיונית לאנטיביוטיקה שקיבל הפעוט זמן קצר לפני כן בשל בעיה אחרת. אך הימים חלפו, והצהבת סירבה להיעלם.

רופא המשפחה, שהבחין כי משהו אינו כשורה, הפנה אותם מיד לחדר המיון. שם, בבדיקות דם ראשוניות, התגלתה תמונה מדאיגה: תפקודי הכבד של התינוק היו לקויים לחלוטין. הכבד פשוט הפסיק לתפקד כראוי. במשך חמישה ימים מורטי עצבים, עבר התינוק הקטן שרשרת של בדיקות מעמיקות. צוותים רפואיים באו והלכו, מנסים לפענח את התעלומה.

צוותים בכירים נוספים הוזעקו למחלקה. ואז הגיע הרגע ששינה את חייהם של ההורים לעד. "הרופא נכנס לחדר ואמר לנו להמשיך את הצום של הילד ולא להאכיל אותו בשום אופן", משחזרים ההורים בקול רועד. "הם הכניסו אותו במהירות שיא למכשיר ה-MRI, בלי להמתין לתור, בלחץ עצום של הצוות. באותו רגע הבנו – קורה כאן משהו נורא. הלב שלנו צנח".

לאחר מספר שעות של חרדה משתקת, נכנס מנהל המחלקה לחדרם. בפנים חתומות הוא בישר את הנורא מכל: התגלה גידול באזור הכבד. בשלב זה הגידול הוגדר כשפיר, אך ההוראה הייתה חד משמעית – חייבים לנתח ולהסיר אותו בדחיפות המרבית, לפני שיספיק להתפתח לגידול ממאיר ויהפוך למחלה הנוראה.

המחשבה על תינוק בן חצי שנה שמתמודד עם איום של סרטן בגופו הזעיר, טלטלה את המשפחה והכניסה אותם לסחרור.

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בהמלצת יועצי הרפואה הבכירים, הוחלט לבצע את הניתוח בארה"ב. אחרי חצי שנה של המתנה, הניתוח בוצע וב"ה עבר בהצלחה, אך המערכה רחוקה מלהסתיים. כיום, לאחר שחזרו ארצה, התינוק נמצא במעקב רפואי צמוד וקפדני בבית החולים בישראל. כל שבועיים הם נדרשים לעבור סדרת בדיקות וטיפולים מתישים.

המסע להצלת חייו של בנם גבה מההורים מחיר כלכלי בלתי אפשרי. שתי הטיסות לארה"ב, השהייה הארוכה, וההוצאות הרפואיות האדירות רוקנו את כיסיהם לחלוטין. המשפחה, שאין לה עורף כלכלי או תמיכה רחבה מהמשפחה המורחבת, מצאה את עצמה מול שוקת שבורה. חלקים נרחבים מהטיפולים כלל אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח.

הם מתחננים לעזרתנו כדי שנסייע להם לגייס סכום של 80,000% כדי להמשיך לממן את הטיפולים מצילי החיים.

אל מול המצוקה הנוראה, יצא הגאון רבי יעקב תופיק, רב ביתר עילית, בקריאה נרגשת וברכה נדירה לכל מי שיושיט יד למשפחה בשעתה הקשה: "ה' יעזור לכם. אני מבקש מאוד מאוד, החתן הצדיק הזה הבן שלו עבר ניתוח בחוץ לארץ, העלויות גדולות מאוד. חצי שנה של סבל, תשתדלו מאוד לעזור להם בהוצאות וה' יעזור לכם – לא תחסכו הצלה לכל המסכנים וה' יהיה בעזרכם שהכל ילך כשורה. חזקו ואמצו!".

"ברכת ה' עליכם לא תצטרכו אתם לעצמכם כלום. אורך ימים יתנו לכם, אמן כן יהי רצון. כל המשתדלים יזכו לברכה בבית ובחוץ בכל העניינים, גשמי ורוחני, ויזכו לנחת מכל צאצאיהם אמן כן יהי רצון".

ההורים עומדים כעת ומתחננים על נפש ילדם: "עברנו מסע של ייסורים, ראינו את המוות מול העיניים, וברוך השם קיבלנו את הילד שלנו במתנה. אנחנו מתחננים אליכם, אחים יקרים – אל תתנו לנו לקרוס עכשיו. עזרו לנו לסיים את הטיפולים, עזרו לנו להעניק לתינוק שלנו חיים בריאים ושלמים".

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