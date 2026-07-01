הגרש"א שטרן נרגש: "המשיא יתום ויתומה מבטל גזירות קשות"

בימים אלו, הולכת וגוברת הקריאה לעזרתם של חתן וכלה אשר סיפורם קורע הלב הובא זה מכבר לידיעת הציבור. העסקנים המלווים את המקרה, המוגדר בפי כל כ'יתמות מרובעת', שבים ומבקשים את עזרת ההמונים עבור בני זוג ששניהם נותרו יתומים מאב ומאם.

לקראת יום חופתם, ניצבים החתן והכלה בפני הקמת ביתם ללא כל משענת משפחתית או כלכלית, כאשר הבדידות והחוסר מאיימים להעיב על שמחתם.

המקרה החריג עומד על שולחנו של הגרש"א שטרן, המכיר את הטרגדיה באופן אישי וקרוב. לנוכח הצורך המיידי להשלים את ההוצאות הבסיסיות, יצא הגרש"א שטרן בקריאה נרגשת לציבור. בדבריו העיד ותיאר את המציאות הכואבת: "במשפחה היקרה באזור שלנו שאני מכיר אותה מקרוב מתחתנת כלה ללא הורים!! כלה יתומה ללא הורים, יוצאת לחופה מהפנימייה בלי אבא ובלי אמא! הכאב הוא הגדול מאוד היא מתחתנת עם חתן יתום גם-כן, יתום ללא אב וללא אם!".

המציאות בה הכלה, שגדלה בכותלי פנימייה, יוצאת אל חופתה בבדידות מוחלטת וללא הורים שיובילו אותה, מזעזעת כל לב יהודי. בשל כך, המגבית הייעודית שנפתחה ב'קופת העיר' ממשיכה לפעול במלוא המרץ כדי להעניק לבני הזוג את הצרכים המינימליים לראשית חייהם המשותפים. בהתאם למקרה, מתבקש הציבור שוב להרים תרומה בסך 400 שקלים – מאה שקלים כנגד כל אחת מארבע היתומויות של החתן והכלה, במטרה לכסות את ההוצאות הכבדות.

את פנייתו המחודשת חתם הגרש"א שטרן בברכה מפורשת ומרגשת עבור כל מי שיפתח את ליבו ויתרום למען הזוג שניצב לבדו בעולם. בדבריו גזר בברכה מפורשת למסייעים: "להשיא יתום ויתומה זה דבר נשגב מאוד כל מי שיזכה לקחת חלק בזה ידע שהוא קונה את עולמו ומבטל גזירות קשות מאוד ומביא ברכה גדולה לפרט ולכלל!". העסקנים מקווים כי כעת יושלם היעד במלואו, והזוג יוכל לצעוד לחופה מתוך רווחה וכבוד.

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