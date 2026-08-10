תקופת האירוסין אמורה להיות התקופה היפה, המרגשת והמאושרת ביותר בחייו של כל חתן. אך עבור ברוך, חתן צעיר ועדין נפש, הימים הללו מלאים בחרדה, בדידות וייאוש. כשחבריו לישיבה חוגגים ועסוקים בהכנות נרגשות לחתונה, ברוך מוצא את עצמו מתמודד עם קשיים כלכליים, כשהוא מבין שאין אף אדם בעולם שיעמוד מאחוריו ביום חופתו.

הטרגדיה של ברוך התחילה מוקדם מדי. "אבא שלי נפטר מהמחלה הקשה כמה חודשים לפני בר המצווה שלי", הוא מספר בקול סדוק מכאב. "במקום לחגוג עם אבא ולשמוח, עמדתי יתום ואמרתי עליו קדיש. נכנסתי לישיבה קטנה חסר אונים, אבל המכה השנייה לא איחרה לבוא. כשהייתי בן 15 בלבד, אמא שלי נפטרה בפתאומיות מזיהום. נשארתי לבד בעולם".

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ברוך, בן זקונים למשפחה בת ארבעה ילדים, מצא את עצמו ללא עוגן. אחיו ואחיותיו הגדולים מתמודדים בעצמם עם קשיי החיים ומוגבלים כלכלית, ועל אף רצונם הטוב, אין ביכולתם לסייע לו.

את כל שנות התבגרותו העביר ברוך בין כותלי הישיבות והפנימיות. המושג "בית" הפך עבורו לזיכרון רחוק וכואב. "ב'בין הזמנים', כשכולם היו אורזים מזוודות ונוסעים הביתה למשפחות שלהם, לי לא היה לאן ללכת", הוא משתף בדמעות. "הייתי מתארח אצל משפחות, נודד ממקום למקום. כל השנים הללו לא היה אף אחד שבאמת דאג לי. אפילו רשויות הרווחה מעולם לא התעניינו איך אני מסתדר, ממה אני חי, ואיפה אני גדל".

בחסדי שמים, לאחר שנים של בדידות, ברוך זכה להתארס לאחרונה עם בת גילו, בחורה המגיעה ממשפחה ברוכת ילדים שמתמודדת בעצמה עם דוחק כלכלי – אביה אברך ואמה עובדת כגננת. אך השמחה הגדולה הפכה מהר מאוד למועקה כבדה.

"אין לי שקל אחד עבור ההוצאות הבסיסיות ביותר של החתונה", מודה ברוך בכאב. "עד עכשיו, כל החיים, ניסיתי להסתדר בכוחות עצמי, וברוך השם קצת הצלחתי לשרוד. אבל עכשיו זה בלתי אפשרי. במקום להיות מאושר בתקופת האירוסין, אני לחוץ, לא ישן בלילות ורודף אחרי הכסף. אפילו בשביל הדברים המינימליים, כמו קניית מתנה לכלה שלי, נאלצתי לקחת הלוואות".

"אני פשוט לא יכול להתחיל ככה את החיים שלי, כשאני טובע בחובות אדירים עוד לפני שבניתי את הבית. אין לי מושג איך אתחיל לשלם את החלק שלי בהוצאות ואיך אחיה ביום שאחרי החתונה. סבלתי מספיק בחיים שלי. אין לי ברירה אחרת, ולכן נאלצתי לבלוע את הכבוד ולפנות לציבור: אנא, עזרו לי!".

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מי שמכיר מקרוב את מסכת חייו הפלאית והכואבת של ברוך, הוא הגאון הרב אליהו אהרון, משגיח ישיבת 'יקירי ירושלים', שמלווה אותו כבר שנים. דבריו של הרב מרעידים את הלב וממחישים את גודל המצווה: "במשך שנים גדל אצלי תלמיד ייחודי מאוד, תלמיד חכם אמיתי. כל ייסורי עולם, ייסורי איוב ממש, עברו על הבחור הזה. הוא יתום מאב ואם – אין לו עוד דבר בעולם!".

הרב אהרון יוצא בקריאה נרגשת ונדירה לכלל הציבור שלא לעמוד מנגד: "והנה, עת דודים הגיע. הוא עומד בעוד כמה שבועות להקים את ביתו, בית של תורה. אין אמא שתלווה אותו לחופה, אין אבא שילווה. 'שוועת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע'.

אני פונה אליכם, לתת צדקה אמיתית וגדולה, ביד רחבה, עבור המצווה הנדירה הזאת".

זו ההזדמנות שלנו להפוך להיות המשפחה של ברוך. לעמוד לצידו ברגע הקריטי בחייו ולומר לו: אתה לא לבד! אנחנו איתך!

כל מי שיפתח את לבו ויסייע לחתן היתום, יזכה, כפי שמברך המשגיח הרב אליהו אהרון: "הקב"ה, אבי יתומים, ישפיע אל תוך כתלי ביתכם אך ששון ושמחה כל הימים. ותזכו לראות מכל יוצאי חלציכם, שתולים בבית ה' וחצרות אלוקינו, יפריחו מתוך ששון ושמחה כל הימים".

אל תעמדו מנגד כשחתן יתום בוכה. פתחו את הלב, תרמו כעת, וזכו להכניס שמחה לביתו של מי שאין לו איש בעולם מלבדנו!

תורמים עכשיו ומצילים את החתן הבודד בעולם >>>