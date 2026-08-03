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הצלת עולם התורה

הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש מהגר"י פישהוף: בטל את הגזירה!

קברניט עולם התורה הגרמ"ה הירש – שולח את ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יחיאל פישהוף לצאת למסע דחוף על ציוניהם של מוסרי התורה, לביטול הגזירה המרחפת על עולם התורה | זאת, בהשראת השליחות המיוחדת שהטיל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל על הגרש"י בורנשטיין זצ"ל | בתפילה המיוחדת יוזכרו גם תומרי 'קופת העיר' (חרדים)

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הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש מהגר"י פישהוף: בטל את הגזירה! (צילום: באדיבות המצלם)

אירוע חריג ויוצא דופן נרשם בימים האחרונים במעונו של הגרמ"ה הירש- אשר שלח שליחות מיוחדת לקופת העיר ולהגר"י פישהוף.

"יש לי שליחות מיוחדת עבורך, ", אמר הגרמ"ה הירש לראש הישיבה הגר"י פישהוף. "קום צא לוורשה בירת פולין, לכבוד יום כ"א אב, יומא דהילולא של רבן של ישראל רבי חיים מבריסק זצ"ל ולכבוד הילולת זקנו הנצי"ב מוולוז'ין זיע"א בכ"ז אב, הטמונים שניהם בוורשה בירת פולין. אני מבקש שתתפלל שם בלב קרוע ומורתח לביטול הגזרה הגדולה המרחפת על עולם התורה".

ראש הישיבה נענה על אתר כי הוא מוכן ומזומן לבצע את המשימה הכבדה שהוטלה עליו, וההכנות לקראת הטיסה לפולין החלו באופן מיידי.

השליחות המיוחדת באה כהמשך לאירוע קודם, כאשר גזרה גדולה ריחפה על עולם התורה, והגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ביקש מראש הישיבה הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, שייסע לציוניהם הקדושים של הגר"ח מבריסק והנצי"ב מוולוז'ין, כדי לבטל את רוע הגזירה. הגרש"י בורנשטיין אכן ביצע את השליחות, והגזירה בוטלה.

במקביל, יעתיר הגרמ"ה הירש בתפילה מיוחדת גם למען תורמי 'קופת העיר', הקופה שכל גדולי ישראל תומכים בה בכל כוחם, ושנהגו רבותינו להתפלל ולברך בכל פה את התומרים לה בקביעות.

בתפילה הנרגשת על הציונים הקדושים יישא הגרמ"ה הירש את קולו בבכי ואת עיניו בדמעה רבה, לשפוך שיח ולהעתיר על לומדי ועמלי התורה תורמי 'קופת העיר' בתוך כלל ישראל, שיזכו ללמוד ולהגיע לעמל התורה, ידיעת התורה, שקידת התורה, הבנת התורה, עומק התורה, חשקת התורה, תורה בקדושה, תורה בטהרה, תורה בשלוות הנפש, ולא ישלטו בהם ידי זדים כלל וכלל!

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