אין רגע מצמרר יותר בחייו של יתום מאשר הרגע שבו הוא צועד אל עבר החופה. סביבו תזמורת מנגנת, הקהל מוחא כפיים, צלמים מתעדים כל חיוך, אך בתוך ליבו פנימה מתחוללת סערה אילמת של כאב שאין לו סוף. הוא מביט לצדדים ומחפש את העיניים האוהבות של אבא, מתגעגע לחיבוק החם ולדמעות השמחה של אמא, אך הם לא שם.

לאחר שנים ארוכות של יתמות, תלאות קשות, לילות של בכי ובדידות תהומית, היתומים הללו זוכים סוף סוף להקים בית נאמן בישראל, אך השמחה שלהם מהולה בצער עמוק וביגון שאין לשער. אל הצער הנפשי הזה מתווספת גם מצוקה כלכלית איומה, כאשר אין מי שיעמוד לצידם, אין מי שישלם על אולם, שמלת כלה, או אפילו ציוד בסיסי לבית החדש.

הגאון רבי שרגא שטינמן, יוצא בקריאה מיוחדת בימים אלו של חודש אב, בהם מתחתנים 73 חתנים וכלות, יתומים ויתומות. ב'ועד הרבנים' לקחו על עצמם לסייע להם, והגר"ש שטינמן מבקש מאיתנו לתרום סכום סמלי של 10 ₪ בלבד עבור כל יתום.

תורמים עכשיו ומחתנים את החתנים והכלות המתחננים לעזרתנו הדחופה >>>

בקריאה נדירה ומיוחדת כותב הגר"ש שטינמן: "לאחינו בני ישראל היקרים, הנה יש כעת 73 חתנים וכלות יתומים אשר ב"ה לאחר שנות יתמות ותלאות קשות זוכים להיכנס לחופה, אך אין לשער צערם ויגונם, על כן מצוה גדולה לשמחם ולהשתתף בהוצאות הנישואין שלהם. ואבקש מכל אחד להיות שותף במצוה גדולה ונשגבה זו של הכנסת יתומים לחופה בדרך כבוד בתרומת 10 ש"ח לכל יתום".

"ואבי היתומים בוודאי יברך את כל השותפים בברכה והצלחה בכל אשר יפנו, ובפרט בימי בין הזמנים יזכו הם וכל משפחתם לשמירה מעולה בבית ובדרכים, ברוחניות ובגשמיות, ונגע לא יקרב אליהם, וכל צאצאיהם יתעלו בתורה בהתמדה גדולה וירוו מהם נחת מתוך בריאות הגוף והנפש ופרנסה בשפע".

לא נוכל לעמוד מנגד מול הדמעות של 73 החתנים והכלות, היתומים והיתומות, המתחננים לעזרתנו הדחופה. כולנו תורמים עכשיו סכום סמלי של 10 ₪ בלבד לכל חתן וכלה, וזוכים לברכות הנדירות של הגר"ש שטינמן.

תורמים עכשיו ומחתנים את החתנים והכלות המתחננים לעזרתנו הדחופה >>>