מרגש: רבה של מודיעין עילית יצא במבצע סיוע לכלה 'כמו יתומה'

אחד מתפקידיו הלא רשמיים של רב קהילה, בוודאי רב עיר, זה לשמוע מצוקות ולהשתדל לארגן עזרה למי שצריך. הגאון רבי מאיר קסלר, כבר מכהן שנים רבות בתפקיד, וכבר הורגל למרבה הצער לשמוע רבות על יתומים ויתומות, עניים וחולים, משפחות מצוקה ובתים הרוסים.

אבל שום דבר לא הכין אותו למקרה הגיע לפתחו באחרונה, וגרם לו להזדעזע באופן מיוחד. כלה צעירה שמתכוננת לחתונה שלה בלי שום עזרה, אפס עזרה! אין לה אב ואם שיעמדו לימינה, אין לה קהילה שיכולה לארגן לה עזרה, אין לה כלום! רק את עם ישראל.

כשנחשף הרב למקרה, החל לברר ביסודיות את נסיבות הפרשה, וגילה שאכן מדובר בכלה שנמצאת במצוקה שאי אפשר לתאר בכלל. היא לא יודעת מהיכן להתחיל לארגן את התקציב לצרכים הבסיסיים ביותר!

גם אנשי הצדקה הוותיקים במודיעין עילית לא זוכרים כזה מקרה חריג וקיצוני של כלה העומדת לקראת נישואיה ואין בידה שום אפשרות לממן את הוצאות החתונה.

הפרשה 'התפוצצה' כשתושבת העיר שוחחה לתומה עם כלה מקומית, וביררה בנחמדות כיצד מתקדמות ההכנות לחתונה. התברר שהכלה לא התכוננה בכלל, כי אין בידה יכולת כלכלית לממן את הבסיס של הבסיס, והיא התביישה לבקש עזרה.

בתוך שעות אחדות כבר היו אנשי הצדקה בעיר מעורבים במקרה שהובא גם בפני הגר"מ קסלר שהזדעזע עד עמקי נשמתו לנוכח המקרה החמור, והתגייס באופן מיידי לעזרת הכלה.

"אנחנו עוסקים כאן במצוות הכנסת כלה", אומר הגר"מ קסלר אל מול המצלמה, מתוך כוונה שדבריו יופצו ככל האפשר, כדי לגייס מקסימום עזרה לכלה העניה. "הכנסת כלה לכלה שנקלעה למצב מאוד מאוד קשה יש שם תסבוכת משפחתית מורכבת.

"הכלה הזו למעשה היום נמצאת ללא מענה מינימלי לצרכים של כל כלה אחרת, אפשר אולי לדון אותה ככלה יתומה!

"בשורה התחתונה היא באמת חסרת כל! כל מי שיהיה שותף למצווה הזו – דרך המגבית של הקופה החשובה 'קופת העיר' ודאי שיזכה לרוב ברכה ויקוים בו הפסוק אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם".

אנשי הצדקה המלווים את המקרה מפצירים בציבור בכל לשון של בקשה: "מדובר באחד המקרים הכי חמורים שנתקלנו בהם. כלה צדיקה שמגיעה לחתונה בלי שום אמצעי מינימלי. זה לא יאומן עד כמה עזרת הציבור נחוצה פה, בלי עזרת הציבור אין לכלה הזאת כלום. פשוט כלום!!!".

מרחמים על הכלה שהיא "באמת חסרת כל", משמחים אותה לקראת חופתה בשותפות בסך 420 שקל וזוכים לברכה המיוחדת: "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם".

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