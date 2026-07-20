משרד הבריאות פרסם הבוקר (שני) התרעה דחופה למשפחות באזור הגליל העליון, לאחר שאותר שועל נגוע במחלת הכלבת בישוב ראש פינה. הרשויות קוראות להורים לגלות ערנות מרבית ולברר עם ילדיהם האם באו במגע עם בעלי חיים משוטטים באזור במהלך השבועיים האחרונים.

על פי הפרטים שפורסמו, השועל הנגוע הסתובב באזור הישוב בין התאריכים 2 ביולי ל-16 ביולי 2026. ההודעה על השועל הנגוע התקבלה במשרד הבריאות רק היום, 20 ביולי, כארבעה ימים לאחר תום תקופת החשיפה הפוטנציאלית.

יצוין כי נכון לרגע זה, לא ידוע על אנשים שנחשפו לשועל באופן ישיר. עם זאת, משרד הבריאות מדגיש כי מדובר במצב של פיקוח נפש ממש, שכן מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא ומסתיימת כמעט תמיד במוות ללא טיפול מונע בזמן.

פנייה דחופה ללשכת הבריאות

כל מי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור האירוע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם בעל חיים משוטט בין התאריכים 2 ביולי ל-16 ביולי כולל, נקרא לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת. בשעות שבהן לשכת הבריאות סגורה ובמהלך סוף השבוע, יש לגשת בהקדם לחדר המיון בבית החולים הקרוב.

משרד הבריאות מבקש במיוחד מהורים לילדים לברר עמם בדחיפות האם היו במגע עם בעלי חיים חשודים באזור, ולפנות ללשכת הבריאות במידת הצורך. כמו כן, בעלי חיות מחמד באזור נדרשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לצורך וידוא מצב חיסונם של בעלי החיים.

התרעה זו מצטרפת לשורה של מקרי כלבת שאותרו לאחרונה במרכז הארץ, כאשר רק לפני כחודשיים פורסמה התרעה על כלב נגוע במודיעין עילית שהסתובב באזור חשמונאים.

הנחיות מצילות חיים

משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת. הדרך היחידה למניעת מוות היא קבלת חיסון בסמוך לנשיכה, כאשר ללא טיפול מונע המחלה מסתיימת כמעט תמיד בטרגדיה.

הרשויות מבקשות גם להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים, על מנת להגביר את המודעות ולמנוע חשיפה נוספת.