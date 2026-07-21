הלם בבית שמש: ביקש כוס מים, בירך שהכל ונפטר בפתאומיות

בית שמש נתונה בהלם. הרב יחיאל כהן זצ"ל, שהיה מוכר מאוד בירושלים ובבית שמש, נפטר בפתאומיות בגיל 67 בלבד, לאחר תקופת ייסורים קשה שנשא באמונה ובשתיקה. מחר (שלישי) יקומו בני המשפחה מן השבעה, אל מציאות שאין בה לא פרנסה, לא דירה ולא מוצא.

המנוח זצ"ל היה מוכר לרבים דווקא מאחורי העמוד. שנים ארוכות שימש כחזן אצל הגר"י כדורי זצ"ל, ותפילותיו בישיבת המקובלים 'לשם' נחרתו בלב השומעים. את ימיו העביר בלימוד תורה ובעיסוק בחכמת הנסתר, כשהוא הוגה בזוהר הקדוש. מעולם לא רדף אחר משרה או כיבוד כלשהו, "עובד ה'" במלוא מובן המילה, שכל עולמו היה בית המדרש.

בחודשים האחרונים החל להתמודד עם מחלת הסוכרת, שהובילה לזיהום קשה ברגלו. הזיהום התפשט במהירות, ולפני כשבועיים וחצי נאלץ לעבור ניתוח לכריתת הרגל בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים. הוא אושפז במחלקה, ומצבו, כך נמסר לבני המשפחה, היה בשיפור. גם הוא עצמו העיד באוזני הסובבים כי הוא חש טוב יותר.

בפתע פתאום באישון לילה, השתנתה התמונה בבת אחת. רעייתו, ששהתה לצד מיטתו בבית החולים, נענתה לבקשתו והגישה לו כוס מים. הוא בירך "שהכל נהיה בדברו" ושתה. היא יצאה מן החדר לדקה אחת בלבד, וכששבה מצאה אותו בעיניים עצומות. נשמתו הטהורה כבר עלתה למרום. ברכת "שהכל" הייתה מילותיו האחרונות בעולם הזה.

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הלווייתו יצאה בבית שמש, העיר שאליה עבר להתגורר בשנה האחרונה בגלל ההתדרדרות החמורה במצבו הכלכלי, ובה נטמן. מלוויו ציינו את אמונתו הצרופה של המנוח לאורך כל תקופת המחלה, ואת קבלת הייסורים שבה נהג עד רגעיו האחרונים.

מאחוריו הותיר המנוח שבעה ילדים. חמישה מהם כבר הקימו את בתיהם – החתונה האחרונה במשפחה נערכה לפני כשלוש שנים ואילו שניים, בן 19 ובת 20, טרם זכו לעמוד תחת החופה. כעת, לאחר פטירת אביהם, אין מי שיישא עבורם את נטל הקמת הבית.

בעולם התורה בבית שמש מציינים כי לצד השבר הגדול ניצבת המשפחה בפני מצוקה כלכלית חמורה במיוחד. על המשפחה רובצים חובות בהיקף של כחצי מיליון שקלים, המלווים בתיקי הוצאה לפועל ובעיקולים פעילים. למשפחה אין דירה בבעלותה ואין כל נכסים.

האלמנה, שהקדישה את חייה לביתה ולמשפחתה, לא עבדה מחוץ לבית ואינה זכאית לפנסיה. מלבד קצבת שארים זעומה, אין בידה כל מקור הכנסה וכל גב כלכלי. גורמי צדקה שנחשפו לפרטי המקרה מציינים כי ללא התגייסות רחבה של הציבור, אין למשפחה כל סיכוי לצאת ממעגל החובות ולהשיא את שני הצעירים.

בשל כך יוצאת קריאה המושמעת על ידי מקורביו של המנוח וידידי המשפחה, לסייע לאלמנה והיתומים ולעמוד לימינם בתמיכה באמצעות קרן התמיכה והסיוע שהוקמה על ידי קופת העיר. "זוהי עת צרה גדולה עבורם, הם חייבים את עזרת הציבור כדי שיוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד".

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