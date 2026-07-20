איש לא יכול היה להכין את המשפחה לרגע הנורא מכל. עד לפני ימים ספורים הרב מנחם גולדשמיד עוד התהלך בינינו כאחד האדם. היו לו מעט ייסורים שגרתיים, אך שום דבר לא רמז על העתיד לקרות. ואז, דלקת ריאות שהסתבכה הובילה לאשפוז בזק של ימים ספורים, שבסופם השיב את נשמתו הטהורה לבוראה, והוא בן 59 בלבד.

ההלם בבית שמש מוחלט. הרב מנחם זצ"ל היה חלק מתבנית נופה של העיר במשך 28 שנים. הוא היה מהחלוצים שעלו לקרקע והפריחו את השממה ברמה ב', מבוני השכונה ומי שהקים את בית הכנסת המרכזי של קהילת 'פרושים'.

לפרנסתו, עסק ר' מנחם במלאכת שמיים – ייצור בתים לתפילין. אך גם שם, יראת השמיים שלו קדמה לכל שיקול כלכלי. הוא היה מקפיד על קלה כבחמורה בכל כללי ההלכה, עד כדי כך שבתים רבים שעמל עליהם ימים ארוכים – הוא פשוט גנז וסירב למסור ללקוחות, מחשש לפגם קל שבקלים. הוא העדיף להפסיד ממון רב, ובלבד שלא תצא תקלה מתחת ידו.

אבל מעל הכל, היה זה הלב של הרב מנחם שהיה פתוח כאולם. ביתו היה אימפריה שקטה של חסד.

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בנו מספר מבעד לדמעות על המציאות שבה גדל: "תמיד גדלתי עם אנשים זרים בבית. ילדים מסכנים, אלמנים ואלמנות, גרושים וגרושות - כולם מצאו את מקומם בבית של אבא". כולם ידעי שאצל משפחת גולדשמיד יש לו מקום חם, צלחת אוכל ואוזן קשבת.

במהלך חייו זכה המנוח לחתן 11 ילדים, במסירות נפש ממש. אך השילוב של הוצאות החתונות וההקפדות המחמירות בעבודתו שלא הותירו רווחים – יצרו בור כלכלי עמוק ובלתי נתפס.

עם פטירתו הפתאומית, נחשפה המשפחה למציאות מחרידה. המצב הכלכלי קטסטרופלי ברמה של הוצאה לפועל. חובות העתק מאיימים למוטט את המשפחה ולזרוק את האלמנה לרחוב.

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הבן, שמנסה כעת להציל את הספינה הטובעת, משתף בנתון מצמרר: "אני מנהל עכשיו את חשבונות הבנק של אבא. המספרים לא נתפסים – רק הריביות על ההלוואות עומדות על 7,000 שקלים בכל חודש!"

ובתוך כל השבר השחור הזה, ישנה נקודת אור אחת שזועקת לעזרה: בן הזקונים, החתן האחרון שנותר בבית.

יתום שצריך לבנות את ביתו, ואין מי שיוביל אותו לחופה.

אין כסף למינימום הנדרש להקמת בית, ואין אבא שיניח יד מרגיעה על הכתף ויברך אותו ביום חופתו.

אסור לנו לעמוד מנגד! הרב מנחם, שכל חייו אסף אל ביתו את שבורי הלב, היתומים והאלמנות של כולנו – השאיר אחריו אלמנה וחתן יתום שמשוועים לעזרתנו. אנחנו לא יכולים לתת לבית של חסד לקרוס תחת עיקולים וריביות.

זו החובה של כולנו להחזיר לו טובה. להציל את האלמנה מקריסה, ולעזור לחתן היתום של משפחת גולדשמיד לעמוד תחת החופה בכבוד.

תורמים עכשיו ומצילים את האלמנה והיתומים של הרב גולדשמיד >>>