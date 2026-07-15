הגר"מ שטרנבוך זועק: "הקב"ה צועק התעוררו להצלת עולם התורה!!"

בעקבות המצב והרדיפות הנוראות כנגד לומדי התורה, יוצא הגר"מ שטרנבוך במהלך אסטרטגי משמעותי, של הוספת ספסלים בבתי המדרש, והרחבת גבולות הקדושה, כתשובת המשקל אל מול אלו המבקשים לכרסם בעולם התורה ולצמצם את מספר עוסקי התורה חלילה.

אל שולחנו של הגר"מ שטרנבוך התרכזו עוד ועוד עדויות על אברכים המבקשים לקבוע את מושבם בבית המדרש, ואינם מוצאים מקום ללמוד בו ולקבל מלגת קיום בסיסית, בגלל הלחץ הכספי הכבד המוטל על כוללי האברכים בעקבות הגזירות בהן ביטול האפשרות להוציא קבלות המוכרות ע"פ סעיף 46 ועוד, מה שגרם לצמצומם של חלק מהכוללים, ולהידוק החגורה באלו שממשיכים להתקיים. בעקבות האמור החליט הגר"מ שטרנבוך לאזור כגבר חלציו, ועל אף גילו המופלג ועול הציבור המונח על כתפיו, הוא יוצא במהלך של הרחבת גבולות הקדושה ומורה על הוספת סניפים ולומדים ברשת הכוללים שהקים וייסד בעשר אצבעותיו – 'תשובות והנהגות'.

"הם אומרים פן ירבה ואנו אומרים כן ירבה, אמר הגר"מ שטרנבוך למקורביו, "דווקא בשעה שהם מאיימים לסגור, חובתינו לפתח ולהרחיב ולתת מענה לכל האברכים מכל החוגים, ספרדים ואשכנזים חסידים וליטאים".

רשת הכוללים 'תשובות והנהגות', אשר נוסדה ומוכוונת על ידי הגר"מ שטרנבוך, נחשבת לחוד החנית של עולם התורה, ומטרתה להעמיד את העתיד של מוסרי התורה ומורי ההוראה בישראל דורות קדימה. מרן שליט"א מלווה את הרשת באהבה ובמסירות, וכעת פועל אישית להרחבתה באופן משמעותי.

במוקד המערכה עומדת יוזמה לגבש קבוצה נבחרת של אלף איש, שיהוו את התומכים האישיים של הגר"מ שטרנבוך, ויהיו שותפים עמו בפעילות לפתיחת כוללים נוספים. על פי הדרכתו הברורה, זכות ראשונים מיוחדת תהיה שמורה באופן מיוחד לאלף התורמים הראשונים, שאף יזכו לקבל ברכה המיוחדת ולקבל לידיהם מטבע ברכה מיוחד מאת הגר"מ שטרנבוך.

לקראת המגבית נשא הגר"מ שטרנבוך דברים חריפים ונוקבים על מצב לומדי התורה בימים אלו. "ברוך ה' שנתרבה היום תורה בארץ ישראל באופן שאין לשער", פתח את קריאתו, "אבל המצב היום שיש הרבה אברכים שמחפשים כוללים ואין להם, ובמיוחד בבית שמש שהעיר גדלה מאד וחסר שם כוללים".

בהמשך דבריו תיאר את הכאב הגדול על המצב הקיים והזעקה העולה מכך: "וכבר פנו אלינו הרבה אברכים שכל רצונם ללמוד תורה ואין להם מושיע ואיך אפשר לישון בלילה במצב כזה? הלא התורה מושפלת, והקב"ה צועק התעוררו התעוררו!!".

על פרטי ההתגייסות הדרושה למען הרחבת הכוללים אמר הגר"מ שטרנבוך: "ועכשיו יצאו למגבית, וצריכים אלף אנשים שיתנדבו כל אחד שלשת אלפים שקל ועל ידי זה יוכלו עוד הרבה אברכים לשבת וללמוד תורה בטהרה, בעמל וביגיעה. וכל מי שנותן יתברך בכל זמן שנותן, להיות תלוי עליו "מגן" שישמור אותו מכל צרות קשות, ויהיה לו פרנסה ברווח, כי הצדקה מביא עשירות".

לסיום, התייחס לקושי הכלכלי ולמסירות הנפש הנדרשת מכל אחד ואחד כדי להיות שותף בהחזקת התורה: "ואני יודע שלפעמים זה קשה, ואולי קשה יותר מקשה, וכל מי שידחוק עצמו ליתן, כי כל השפע בא לעולם דרך התורה, וכל מי שנותן יתברך. העולם צריכים לקחת את העניין מאוד ברצינות".

את דבריו חתם בהבטחה מיוחדת למתגייסים: "כולם יראו לתמוך בכל כוחם ואפילו אם נראה שמפסידים אבל זה כדאי ובעזרת ה' בסוף יהיה רווח גדול. אנחנו נראה מסירות נפש והקב"ה יראה לנו מסירות נפש, ומי שיתן אלף דולר בעזרת ה' יתברך יראה ישועות".

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