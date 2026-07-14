בזמן שבעולם הישיבות כולו מורגשת תכונה רבה לקראת היציאה המיוחלת לימי "בין הזמנים", וכאשר רבים מהרבנים, ראשי הישיבות והאדמו"רים שוהים בימים אלו בעיירות נופש שונים בחו"ל ובאזורי ההרים בארץ, במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, הזמן מלכת והתורה אינה פוסקת לרגע.

כמאמר הכתוב "ומשה לא ימיש מתוך האוהל", שגרת יומו העמוסה והקפדנית של הפוסק נמשכת באדיקות ובדיוק כמו כל השנה. לשכת הגזית המפורסמת שבשכונת 'הר נוף' הירושלמית ממשיכה להוות תל תלפיות, אליה עולים ובאים מדי יום ביומו מאות תלמידי ישיבות, רבנים ומבקשי הלכה, המבקשים לזכות בברכת הקודש ולקבל עצה ותושייה להמשך דרכם בלימוד התורה וביראת שמיים.

רגע נדיר ומלא רגש, שהותיר רושם עז על כל הנוכחים, נרשם השבוע במעונו של הגר"מ שטרנבוך. אל החדר נכנסה קבוצה מגובשת של בחורים, תלמידי אחת הישיבות החסידיות המוכרות, שביקשו להקביל את פניו ולקבל את ברכתו האישית.

עם כניסתם אל הקודש פנימה, כשהם נפעמים למראה דמותו של הפוסק השקוע בעמלה של תורה, נעמדו הבחורים בהתרגשות ובירכו יחדיו בשם ומלכות את הברכה הנדירה הנאמרת על גדולי הדור: "ברוך אתה ה'... שחלק מחכמתו ליריאיו".