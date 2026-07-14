כיכר השבת
לא ימיש מתוך האוהל

תיעוד מרגש | הבחורים החסידים בירכו "שחלק מחכמתו" על הגר"מ שטרנבוך

בזמן שעולם התורה נערך ליציאה לחופשת בין הזמנים והרבנים שוהים בנופש, סדר יומו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך נמשך באדיקות ללא שינוי | אל מעונו בשכונת הר נוף נהרו השבוע תלמידי ישיבות רבים, בהם חבורת בחורים חסידיים שריגשו בשירה אותנטית לאחר שבירכו את הברכה הנדירה בהתרגשות עצומה | צפו (חרדים)

בזמן שבעולם הישיבות כולו מורגשת תכונה רבה לקראת היציאה המיוחלת לימי "בין הזמנים", וכאשר רבים מהרבנים, ראשי הישיבות והאדמו"רים שוהים בימים אלו בעיירות נופש שונים בחו"ל ובאזורי ההרים בארץ, במעונו של הפוסק, , הזמן מלכת והתורה אינה פוסקת לרגע.

כמאמר הכתוב "ומשה לא ימיש מתוך האוהל", שגרת יומו העמוסה והקפדנית של הפוסק נמשכת באדיקות ובדיוק כמו כל השנה. לשכת הגזית המפורסמת שבשכונת 'הר נוף' הירושלמית ממשיכה להוות תל תלפיות, אליה עולים ובאים מדי יום ביומו מאות תלמידי ישיבות, רבנים ומבקשי הלכה, המבקשים לזכות בברכת הקודש ולקבל עצה ותושייה להמשך דרכם בלימוד התורה וביראת שמיים.

רגע נדיר ומלא רגש, שהותיר רושם עז על כל הנוכחים, נרשם השבוע במעונו של הגר"מ שטרנבוך. אל החדר נכנסה קבוצה מגובשת של בחורים, תלמידי אחת הישיבות החסידיות המוכרות, שביקשו להקביל את פניו ולקבל את ברכתו האישית.

עם כניסתם אל הקודש פנימה, כשהם נפעמים למראה דמותו של הפוסק השקוע בעמלה של תורה, נעמדו הבחורים בהתרגשות ובירכו יחדיו בשם ומלכות את הברכה הנדירה הנאמרת על גדולי הדור: "ברוך אתה ה'... שחלק מחכמתו ליריאיו".

הבחורים מברכים שחלק מחכמתו בחדרו של הגר"מ שטרנבוך
הבחורים מברכים שחלק מחכמתו בחדרו של הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מיד לאחר אמירת הברכה, ומתוך תחושת רוממות והתרגשות יתרה, פתחו הבחורים החסידיים בשירה סוחפת של אחד מניגוני השבת המוכרים בעולם היהודי.

הגר"מ שטרנבוך בירך אותם בהמשך בחמימות רבה שיזכו לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והחסידות, ולהישמר מכל פגעי ותהפוכות הזמן במהלך ימי החופשה הקרובים.

הרב משה שטרנבוךשחלק מחכמתו

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