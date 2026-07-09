כיכר השבת
בעקבות התפתחות תעשיית המזון

מה ההלכה לגבי בשר מעובד? הראשל"צ ריתק את אברכי הכולל בשיעור מיוחד

רבה של ירושלים הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר הגיע אתמול לביקור מיוחד בהיכל כולל "שערי מרדכי" בראשות הגר"ר רפאלי, ופרס בפני עשרות האברכים את היסודות והשלכות ההלכה בעידן המודרני של תעשיית המזון • צפו בתיעוד (חרדים)

הגרש"מ עמאר בשערי מרדכי (צילום: באדיבות המצלם)

הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע אתמול (רביעי) לביקור מיוחד בהיכל רשת הכוללים "שערי מרדכי", המונה שמונה כוללים ברחבי הארץ, בראשות נשיא המוסדות, הגאון רבי רפאל רפאלי.

במהלך הביקור מסר הראשון לציון שיעור הלכתי מקיף ומעמיק בפני עשרות אברכים ובני תורה, בנושא סוגיית הבשר המעובד והשלכותיה ההלכתיות. בדבריו פרס את יסודות הסוגיה, עמד על ההיבטים ההלכתיים המתחדשים בעקבות התפתחות תעשיית המזון המודרנית, ניתח את השאלות המעשיות העולות מן המציאות, והשיב בהרחבה לשאלותיהם של האברכים.

במעמד השתתפו ראשי הכוללים, רבנים, דיינים ותלמידי חכמים מרשת "שערי מרדכי", אשר האזינו במשך שעה ארוכה לדבריו המחכימים של הראשון לציון באווירה של תורה, יראת שמים והתרוממות רוח.

בסיום השיעור איחל הראשל"צ לראש הכולל כי יוסיף לראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהעמיד עוד דורות רבים של תלמידי חכמים המאירים את עולם התורה בישראל.

הגרש"מ עמאר בשערי מרדכי (צילום: באדיבות המצלם)
הגרש"מ עמאר בשערי מרדכי (צילום: באדיבות המצלם)
הגרש"מ עמאר בשערי מרדכי (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב שלמה משה עמארכולליםשערי מרדכי

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