חילופי המהלומות במזרח התיכון עלו בימים האחרונים מדרגה: לאחר שאיראן תקפה ספינות במצר הורמוז, ארצות הברית הגיבה בעוצמה חסרת תקדים ותקפה עשרות מטרות בשטח הרפובליקה האיסלאמית. הנשיא דונלד טראמפ, בסגנונו המוכר, לקח את האירוע באופן אישי, כינה את האיראנים "סרטן" והאשים אותם בניסיונות לחסל אותו.

בראיון ליוסי סרגובסקי, משרטט ד"ר שי הר-צבי (ד"ר שי הר-צבי ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) באוניברסיטת רייכמן) את מאזן האימה החדש במפרץ.

הקרב האמיתי: לא הגרעין, השליטה במצר הורמוז

לדברי ד"ר הר-צבי, למרות שהורגלנו לחשוב על סוגיית הגרעין כמרכז העימות, המלחמה הנוכחית היא בכלל על נתיבי הסחר העולמיים.

"די ברור שהמאבק המרכזי כרגע הוא על מצרי הורמוז", מסביר הר-צבי. "האמריקאים מנסים לפתוח את נתיב השיט הקרוב לעומאן, ומבחינת האיראנים מדובר בתרחיש בלתי אפשרי, ששומט מידיהם את הכלי המרכזי שהם הצליחו להשיג במהלך המלחמה. הפערים בין המדינות בכל שאר הסוגיות כל כך גדולים, שהמוקד עבר לשליטה הפיזית במצרים, בשל החשיבות הקריטית שלהם לכלכלה העולמית ולאספקת האנרגיה".

מה בעצם המטרה של האיראנים בתקיפת הספינות? "הם רוצים פרוטקשן. הם רוצים לקבוע עובדות בשטח, להבהיר שהם בעלי הבית במצר הורמוז ובעתיד אף לקבות מס מכל מכלית שעוברת שם. הם חוששים לאבד את השליטה על מי יעבור ומי לא".

"כללי המשחק" של טראמפ וטהרן

למרות התקיפות הנרחבות והרטוריקה החריפה, ד"ר הר-צבי מעריך באולפן כי שני הצדדים עדיין מנסים לשמור על "כללי משחק" מסוימים כדי למנוע גלישה למלחמה כוללת בעצימות גבוהה:

טראמפ חושב על הקלפי: הנשיא האמריקני נמצא חודשים ספורים לפני בחירות האמצע בארצות הברית, והדבר האחרון שהוא רוצה כרגע הוא להיגרר למלחמה אזורית נרחבת.

איראן מלקקת את הפצעים: המשטר בטהרן ספג נזקים כבדים במהלך המלחמה ואינו מעוניין בעימות ישיר מול ארה"ב.

האש נשארת מתוחמת: האיראנים מכוונים את התקיפות שלהם בעיקר לעבר בסיסים אמריקניים במרחב (כמו בכווית) ונמנעים מלהרחיב את המערכה לסעודיה, איחוד האמירויות או ישראל.

עם זאת, הר-צבי מזהיר מפני תרחיש של דינמיקת הסלמה: "העובדה ששני הצדדים לא רוצים מלחמה לא מבטיחה שקט. עוד תקיפה ועוד תגובה יכולות לגלגל את האירוע למקומות אחרים".

ההזדמנות של ישראל: טראמפ מבין עם מי יש לו עסק

האם העובדה שטראמפ חווה אכזבה אישית מהאיראנים משחקת לטובת ישראל? ד"ר הר-צבי חושב שכן, אך מסתייג.

"איראן, חיזבאללה וחמאס פועלים מתוך תפיסות אידיאולוגיות ודתיות קיצוניות. טראמפ הוא ביזנסמן, הוא לא תמיד האמין או התחשב ברובד הזה. עכשיו, כשהוא חווה על בשרו את השקרים, המריחות והניסיונות להונות אותו, זה בהחלט יכול לחזק את שיתוף הפעולה האסטרטגי והביטחוני של ישראל עם ארה"ב".

יחד עם זאת, הוא מדגיש כי ישראל צריכה לפעול בריאליזם: "ישראל צריכה להציג לאמריקאים תוכנית אסטרטגית עם יעדים שניתנים להשגה, אסטרטגיית יציאה ברורה, ולא דמיונות שווא על הפלת המשטר, כי זה לא משהו שטראמפ יקדם בחודשים הקרובים".

החזית החשאית מול טורקיה: הקרב על נמל חיפה

בסיום הראיון, התייחס הר-צבי גם לדרמה שמתחוללת מול אנקרה. ברקע הניסיונות של ישראל למנוע את מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה, הוא מבהיר כי טורקיה הפכה ליריב אזורי מרכזי, והמאבק האמיתי מולה הוא אסטרטגי וכלכלי: הקרב על מסדרון ה-IMEC (מסדרון הסחר מהודו לאירופה).

"העימות האזורי הגדול בין ישראל לטורקיה הוא על השאלה לאן ילך המסדרון הכלכלי. ישראל רוצה שהוא יעבור דרך מדינות המפרץ אלינו ומשם לאירופה. הטורקים, שמנצלים את היחסים המצוינים של ארדואן עם טראמפ, לוחצים שהמסלול יעבור דרך המפרץ לסוריה ולטורקיה. זה אירוע שיכול לשנות את כל הכלכלה והארכיטקטורה של המזרח התיכון, ופה ישראל חייבת לעבוד בחוכמה מול האמריקאים כדי להישאר על המפה".

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