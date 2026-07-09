מלכיאלי במליאה על האפליה - צילום: ערוץ כנסת מלכיאלי במליאה על האפליה | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 5:53

בהמשך לחשיפה על האפליה לכאורה בהטבות המס לפי סעיף 46, הגיעה הסוגיה אתמול (רביעי) למליאת הכנסת: ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס העלה הצעה לסדר היום תחת הכותרת "גישה מפלה מצד האוצר: עונש קולקטיבי למוסדות שיש בהם 'משתמטים'", ודרש לקיים דיון במליאה על הפגיעה במוסדות תורניים בשל תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא.

כזכור, בעקבות חשיפת העיתונאי ישי חסון, עלתה טענה שלפיה מוסדות תורניים עלולים להיפגע בהטבות המס בשל תלמידים חייבי גיוס הלומדים בהם. לטענת מלכיאלי, לא מופעלת מדיניות דומה כלפי מוסדות אקדמיים במקרים מקבילים.

בחורי ישיבה לומדים תורה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

"יש בהם נסיכים": המתקפה של מלכיאלי "השב"כ כפוף לך"; ההבטחה של דוד זיני בנוגע לבחירות - בבית הנשיא ומול המצלמות קובי אטינגר | 11:34 לוחמת המוסד לשעבר מאיראן מצטרפת לאיזנקוט: "זה הזמן לקחת אחריות" יוני גבאי | 11:30 כבר בפתח דבריו מחה מלכיאלי על הגדרת בחורי הישיבות כ"משתמטים". "יש בהם נסיכים. נסיכים", אמר, ופתח במתקפה חריפה נגד פקידי משרד האוצר וגורמי הייעוץ המשפטי. מלכיאלי טען כי בשנים האחרונות פקידים מנהלים מדיניות עצמאית ואף פוליטית. לדבריו, הדבר בא לידי ביטוי גם בהתנגדות לרפורמת הכשרות ובנתונים הכספיים שמציג משרד האוצר בנוגע לחקיקה שמקדמות המפלגות החרדיות. בהמשך התייחס לחוק יסוד לימוד תורה ואמר כי מדובר ב"חוק פשוט, חוק לא תקציבי, חוק של ערכים". מלכיאלי תקף את בג"ץ ואת היועצת המשפטית לממשלה וטען כי מתקיימת "רדיפה אחר לומדי תורה". "למשטרת ישראל אין תעסוקה?" תהה מלכיאלי. "מדברים איתי בכירים במשטרת ישראל, אין להם כוח אדם מיותר, אבל למה דורשים מהם להקצות כוח אדם? לרדוף לומדי תורה". בהתייחסו ישירות לסעיף 46 אמר מלכיאלי: "מה הם חושבים, שעם ישראל יפסיק לנדוב, יפסיק לתת צדקה ללומדי תורה? אנשים שתורמים, בגלל הסעיף המסכן שלכם, יפסיקו לתמוך בתורה? אתם טועים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

עמדת סמוטריץ': "בג"ץ והיועמ"שית נוהגים כפיל בחנות חרסינה"

שר התיירות חיים כץ, שהשיב בשם הממשלה והקריא את עמדת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הבהיר תחילה כי עמדתו של סמוטריץ' היא שבני ישיבות אינם פטורים מהחובה להתגייס ולשאת בעול עם הציבור, בפרט בעת מלחמה.

עם זאת, בעמדת שר האוצר נמתחה ביקורת חריפה על מערכת המשפט. "המהלכים האחרונים מצד שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה נעשים באופן אמוציונלי, וחלקם אף דורסניים ואגרסיביים ומכוונים לפגיעה בציבור החרדי", נמסר בשם סמוטריץ'.

עוד נטען כי צעדים אלו מביאים לתוצאה הפוכה ומרחיקים את האפשרות להגברת גיוס החרדים. "שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה נוהגים כפיל בחנות חרסינה ובאדיקות דתית טורחים להרוס כל גשר או סיכוי לגיוס חרדים ולעיבוי כוחו של צה"ל".

פורר תקף, ההצעה נפלה בתיקו

מלכיאלי ביקש להעביר את הנושא לדיון במליאת הכנסת, ושר התיירות חיים כץ הודיע כי הוא תומך בבקשה. אלא שח"כ עודד פורר מישראל ביתנו התנגד ותקף בחריפות את המפלגות החרדיות ואת הממשלה.

"הממשלה הזאת הפכה את ההשתמטות לערך", טען פורר. לדבריו, בזמן שחיילים ומשפחות מילואים נושאים בנטל המלחמה, הממשלה פועלת להגן על מוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס.

בתום הדיון התקיימה הצבעה על הכללת הנושא בסדר יומה של הכנסת. שבעה חברי כנסת תמכו בהצעה ושבעה התנגדו. בשל התיקו, ההצעה לא התקבלה והדיון שביקש מלכיאלי לקיים במליאה נפל.

יצוין כי בסוף חודש מאי הורתה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה על עצירה מיידית של החזרי מס על תרומות למוסדות חרדיים שבהם לומדים חייבי גיוס. ההחלטה עוררה טלטלה בעולם הישיבות, בשל החשש לפגיעה משמעותית בתרומות הנשענות על הטבת המס מכוח סעיף 46.

כפי שחשפנו ב'כיכר השבת', רשות המסים שלחה בסוף השבוע פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות.