לאחר תקופה ארוכה של מתיחות עם ש"ס, וכשחבריו לגוש מגדירים את ש"ס כ'מפלגה לא ציונית', מנהיג גוש האופוזיציה, גדי איזנקוט, מבהיר בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת' כי ש"ס היא מפלגה ציונית ותהיה שותפה בממשלה שלו אם תקבל את עקרונות היסוד, ובראשם סוגיית גיוס חרדים. צפו בדברים.

הקטע מהריאיון עם גדי איזנקוט

אם נחזור לפוליטיקה, אתה מצהיר "אני לא אשב עם מפלגות חרדיות בממשלה שלי, לא יהיו לא ש"ס ולא יהדות התורה", או שאתה אומר "הממשלה פתוחה לכולם"?

״א', חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, וראיתי אותם כרמטכ"ל. מאחר וכך, אני עושה הבחנה. אני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משולבת, ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל...״.

אבל אומרים לך שאתה, בסרטון שפרסמת אתמול, אמרת על ש"ס שהיא מפלגה לא ציונית

״לא, לא, לא... אני מציע להסתכל עוד פעם על הסרט. הסרט עושה הבחנה, וש"ס מופיעה אומנם שם בפתיחה יחד עם שאר ראשי הקואליציה. אבל בהמשך, במפלגות שמגדירות את עצמן כלא ציוניות – ש"ס לא מופיעה שם, כי ש"ס היא מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד, ולכן צריך להסתכל על הסרט הזה עוד פעם.

"אני קיבלתי את ההתקפה, אני מקבל אותה באהבה, יחד עם התזכורת שאני מזכיר לכל ראשי מפלגות הקואליציה: אני שירתי בצה"ל כמו כל ראשי הקואליציה כפול חמש. זאת אומרת, תחבר את כל השנים שלהם שהם שירתו כפול חמש – הם שירתו פחות ממני. ולכן אני מציע להם לאט לאט עם הביקורת על השירות הצבאי שלי״.

ולכן אתה אומר שאתה לא רואה בעיה בישיבה עם ש״ס בממשלה בראשותך?

״אני רואה בש"ס שותפה בתנאי. בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן, בן לאימא שהצביעה ש"ס 30 שנה. אני משכנע אותה, זה היה לא פשוט, אבל היא תצביע 'ישר' הפעם. אבל אני מכיר את מצביעי ש"ס, אני פוגש אותם, אני גדלתי עם חלקם״.

מה לגבי היחסים שלך עם אריה דרעי? הייתם חברים, לא יודע אם החברים הכי טובים, אבל הייתה לכם חברות

״אני ראיתי את אריה דרעי ב-20 שנות קבינטים לסירוגין שאני השתתפתי בהם, תמיד ראיתי אותו מביא הבנה ביטחונית, ראיתי אותו תורם תרומה משמעותית, למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים עמוקים.

״היה קבינט כזה, לצערי, ב-14 לרביעי 24. הייתה ההתקפה האיראנית הראשונה. אני דרשתי מנתניהו למלא אחר בקשת הצבא, והעמדה שהצבא הציג הייתה של שלוש מדרגות תגובה, ותגובה עוצמתית באיראן.

״אריה דרעי הציג עמדה מתחרה שלא נכון לתקוף, ולצערי קיבלו את עמדתו והתקיפה הייתה דרדל'ה. וזה ציער אותי צער רב, חשבתי שהיינו צריכים להגיב תגובה עוצמתית נגד איראן בהתקפה הראשונה שלהם עלינו. אבל לאורך השנים ראיתי בו שותף ושיתפתי איתו פעולה.

״ציפיתי ממנו בנושא החטופים לגלות עמדה הרבה יותר אקטיבית, ולהיות עמדת נגד למול סמוטריץ' ובן גביר שניסו לטרפד כל עמדה. ייאמר לזכותו, שהוא תמך בעסקאות החטופים. אני חשבתי שהוא צריך לגלות עמדה הרבה יותר תקיפה אל מול העמדה השגויה של בן גביר וסמוטריץ'. הוא היה אמור להיות קול ההיגיון. אני חושב שאפשר היה להחזיר חלק גדול מה-46 שנהרגו, אני חושב שאפשר היה להגיע להישגים מוקדם יותר. ואני, כשאני מותח ביקורת, אני מותח ביקורת כשזה מגיע...״.

אז הוא ראוי להיות בקבינט מלחמה בראשות גדי איזנקוט?

״חד משמעית, בתנאי שהוא קיבל את שלושת העקרונות״.