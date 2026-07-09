ש"ס מאיימת לראשונה: בלי חוק יסוד לימוד תורה - אין גוש נתניהו

לראשונה מאז הקמת הקואליציה, מפלגת ש"ס משגרת אזהרה דרמטית לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשותפיו בגוש הימין: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור - שלמות המחנה האמוני בסכנה.

האיום, שפורסם במאמר מערכת בביטאון המפלגה 'הדרך', מסמן נקודת מפנה משמעותית בעמדת התנועה ומעלה סימני שאלה כבדים על עתיד הגוש שלא מצליח לספק לחרדים כל הישג בסוגיית הסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

"בלי מכנה משותף - אין מחנה משותף", נכתב במאמר המערכת החריף. "מתברר שגם בתוך מפלגות הגוש יש מי שמתחילים לספוג את התעמולה השקרית נגד חוק יסוד לימוד תורה. יש מי שכבר מדברים על נסיגה, על 'ריכוך', על הכנסת תיקונים שירוקנו את החוק מתוכנו".

המאמר מתריע בפני "אותם אנשים, שיודעים טוב מכולם כיצד פועלת מכונת הרעל התקשורתית", שהם "מוכנים לפתע לסחור דווקא בחוק היסוד החשוב ביותר לעולם התורה". האזהרה מגיעה על רקע דיווחים על לחצים בקואליציה לשנות את נוסח החוק, לאחר שיועצים משפטיים ממשרדי ממשלה הצביעו על השלכות אפשריות בתחומי התקציבים וההטבות.

ביטאון ש"ס מציב את השבוע הקרוב כ"הכרעה דרמטית": "האם הגוש האמוני עדיין קיים, או שמא היה זה שם יפה לברית פוליטית זמנית בלבד". לדברי המאמר, "אם קואליציית הימין תיכנע למסע ההסתה, היא תפורר במו ידיה את אותה 'ברית טבעית' שעליה נשענה במשך שנים".

המסר המרכזי של ש"ס ברור ונחרץ: "ציבור אוהבי התורה יבין ששותפיו הפוליטיים הפנו לו עורף בנושא שבציפור נפשו, ואין לו עוד למה להיות מחויב, מלבד הגנה על עולם התורה"..

האיום של ש"ס מגיע בעיצומו של עימות פנים-קואליציוני סביב החוק. כפי שדיווחה 'כיכר השבת', יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני העביר מסר חד משמעי לראש הממשלה: "מה שסוכם בפגישה הוא מה שיעבור בקריאה השנייה והשלישית. אינני מסכים לשום שינוי בנוסח".

בתגובה, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ התייחס בוועדת הכנסת לעמדת דגל התורה ואמר: "אני רואה את הדיווחים על עמדות כאלו ואחרות, למרות שאמרו לי דברים אחרים אתמול. גם אנחנו בליכוד נשקול להגיש הסתייגויות".