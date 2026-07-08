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אחרי איומי טראמפ | צבא ארה"ב מאשר: חידשנו את התקיפות ברחבי איראן

ברקע איומי טראמפ כי הצבא האמריקני יתקוף מטרות באיראן, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" מדווחת הערב כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז | דיווחים באיראן על תקיפות באי חארג' ובסמוך לכור הגרעיני בבושהר | דווח על 200 תקיפות עד כה (בעולם)

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תקיפות באיראן הערב
תקיפות באיראן הערב| צילום: צילום: רשתות איראניות

בצל איומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות ב, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" דיווחה הערב (רביעי) כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז. ובהמשך דווח בטלוויזיה האיראנית על הפעלת מערכות הגנה אווירית גם באזור סיריכ.

בנוסף, דווח על סדרת פיצוצים בכמה מוקדים במחוז הורמוזגאן שבדרום איראן, וכן על פיצוצים עזים שנשמעו גם באי לאוואן שבדרום המדינה. בשלב זה לא נמסרו פרטים רשמיים על היקף הנזק או על נפגעים.

מצבא ארה״ב נמסר כי "בהתאם להוראות המפקד העליון, כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן כדי לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש הניווט במצר הורמוז".

על פי ההודעה, "ארצות הברית מחזיקה את איראן אחראית על התוקפנות הבלתי מוצדקת האחרונה נגד ספנות מסחרית וצוותים אזרחיים שמקיימים ניווט חופשי בנתיב מים בינלאומי חיוני".

סגן שר החוץ של איראן הגיב לדיווחים הערב וכתב: הפעולות האחרונות של ארה"ב לא יישארו ללא תגובה. במדינות המפרץ ובישראל העלו כוננות לקראת אפשרות של תקיפה איראנית כתגובה.

לפני שעה קלה, סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התייחס לפרובוקציות של איראן ואיים עליה בתקיפה חוזרת. ואנס אמר: "ההסכם הבסיסי שגיבשנו היה כזה: נסיר את המצור שלנו ונפסיק לירות על ספינות. אם אתם תירו על ספינות, אנחנו נגיב בעוצמה גדולה יותר מאי פעם. הם אמרו שהם יפסיקו, ומה קרה לפני 24 שעות? הם התחילו לירות שוב על ספינות. הם היו בסדר, התנהגו יפה במשך כשבוע, אבל אז התחילו לירות על ספינות. זה עד כדי כך פשוט, וכך בדיוק זה יעבוד".

עוד הוסיף ואמר: "אם הם ינסו לסגור את מצר הורמוז, תהיה תגובה מצד הצבא האמריקני. זה עד כדי כך פשוט. זה ההסכם. הם יכולים או לעמוד בו, או לקבל בדיוק את מה שקרה להם אתמול בלילה. זה ימשיך לקרות עד שהם יפתחו את הנתיב הזה ויפסיקו לירות על ספינות. זה פשוט".

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"ברחבי איראן"... מי שישמע... פחדנים, "רק מה שמאיים על המיצרים". לא מסוגלים נפשית ו"מוסרית" פשוט להחריב את מדינת הרשע הג'יהאדיסטית הזו, מייצרת הטרור הגדולה בעולם.
משה

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