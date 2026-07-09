דקה מבית ההוראה האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו (יהדות)

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו