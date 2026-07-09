דקה מבית ההוראההאם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפוהאם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו10100:00/2:26"אתה רוצה לעזוב אותנו": הגירושין המכוערים איימו למוטט את עולמו, כך הוא שרד | סיפור מטלטלמשה רבי|13:01• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם מותר לקנות כרטיסי הגרלה והשקעות ממעשר כספים? • צפוהרב נחום נוסבכר|08.07.26ירושהמתנותהרב עמרם פרידמעשר כספיםהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״קובי ישראל|08.07.26ילדים עם אזיקים ועימותים עם חיילים: מחאה סוערת מחוץ לכלא 10 | תיעודקובי ישראל|08.07.26מצמרר: ילד בן 3 סירב לשיר לאבא "היום יום הולדת" - וכך זה נגמר | צפוהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון|08.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:אחרי שחטפו ביצים: סמוטריץ' רותח על תקיפת אנשי מס הכנסה בבני ברקחזקי שטרן|08.07.26אסון נורא: הילדה בלימה וובר בת ה-7 נפגעה מאוטובוס תלמידים ונהרגהנחמן שטרנהרץ|08.07.26פועל צנח מהגג דרך פתחי המיזוג אל תוך בניין הישיבה החסידית - ונהרגכיכר השבת|08.07.26
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