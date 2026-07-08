נהגים, שימו לב: אגף התנועה במשטרת ישראל השיק היום (רביעי) אמצעי אכיפה טכנולוגי חדש, שיאפשר לשוטרים לתעד עבירות תנועה מסכנות חיים במהלך הנסיעה ולהביא להפקת דו״ח לבעל הרכב, גם מבלי לעצור את הנהג בזמן ביצוע העבירה.

המיזם החדש, שנקרא ״שוטרי הדרך״, מבוסס על מערכת ייעודית ומצלמות דרך שיוצבו במאות ניידות משטרה, גלויות וסמויות. בשלב הראשון כבר הותקנו כ־100 מצלמות בניידות, ובמשטרה מתכוונים להתקין מאות מצלמות נוספות בתקופה הקרובה.

המערכת נועדה לתעד שורה של עבירות תנועה, ובהן נסיעה בשול הדרך, עקיפה בקו הפרדה רצוף, חציית צומת ברמזור אדום, קיפוח זכותם של משתמשי דרך, אי ציות לתמרורים ועבירות נוספות המוגדרות כמסכנות חיים.

תועדתם בניידת? הדו״ח עשוי להגיע בהמשך

במסגרת הפרויקט, שוטר הנוסע בניידת שבה מותקנת המערכת יוכל לתעד עבירת תנועה גם ללא עצירת הרכב. התיעוד, הכולל קובץ וידאו של מהלך העבירה, יועבר למרכז הפענוח הארצי של אגף התנועה, שם ייבחן האירוע ובהתאם יופק דו״ח תנועה לבעל הרכב.

במשטרה אומרים כי המטרה היא להרחיב את יכולות האכיפה בכבישי ישראל וליצור הרתעה בקרב נהגים, גם כאשר אינם מבחינים בניידת משטרה או בשוטר המבצע אכיפה במקום.

מפכ״ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, אמר בטקס השקת המיזם כי המשטרה לא תשלים עם הקטל בדרכים. ״יש לנו עברייני תנועה בכבישים שעולים על רכב ונוהגים בבריונות תוך סיכון חיי אדם״, אמר.

לדבריו, ״מי שיבחר לסכן חיים, לנהוג בבריונות, לזלזל בחוק ובחיי אדם, יפגוש אכיפה נחושה, מתקדמת וללא פשרות״.

ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, הבהיר כי מטרת המיזם אינה להגדיל את מספר הדוחות אלא לצמצם את תאונות הדרכים. ״מי שנוהג כחוק, אין לו ממה לחשוש. מי שמסכן חיים בכביש, יפגוש אכיפה נחושה, מקצועית ומתקדמת״, אמר.

במשטרה מדגישים כי הפרויקט החדש מצטרף לשורת מהלכים טכנולוגיים שמקדם אגף התנועה במטרה להגביר את האכיפה, לצמצם את מספר תאונות הדרכים ולמנוע את ההרוג הבא בכבישים.