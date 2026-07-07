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השוטרים תפסו את הרכב הגנוב והופתעו לגלות מי הגנב | צפו במעצר

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב שטחים בחשד לגניבת רכב מאזור בני עייש, וגילו כי מדובר בקטין | מעצרו הוארך (משטרה)

המעקב אחר הרכב הגנוב ומעצר הנהג הגנב
המעקב אחר הרכב הגנוב ומעצר הנהג הגנב| צילום: צילום: דוברות המשטרה

​ביום ראשון השבוע, התקבל דיווח במוקד 100 של מחברת "איתוראן" אודות רכב שנגנב מאזור בני עייש ונמצא בנסיעה. ​

עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים נערכו במהירות ופתחו בסריקות.

בתוך זמן קצר איתרו הכוחות את הרכב, ביצעו מעקב אחריו והביאו למעצרו של החשוד ולתפיסת הרכב הגנוב. בבירור עלה כי החשוד בביצוע המעשה הינו קטין, תושב שטחים.

בעל הרכב עודכן על תפיסת הרכב, החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה והובא לדיון בבית המשפט שנעתר לבקשת היחידה החוקרת ומעצרו הוארך היום בבית המשפט עד לתאריך ה-12.07.26.

משטרהמעצרגניבת רכב

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