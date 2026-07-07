"אתה עצור" השוטרים תפסו את הרכב הגנוב והופתעו לגלות מי הגנב | צפו במעצר שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב שטחים בחשד לגניבת רכב מאזור בני עייש, וגילו כי מדובר בקטין | מעצרו הוארך (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:50