המחאה הלילית בבר אילן - צילום: ראובן ביאלה המחאה הלילית בבר אילן | צילום: צילום: ראובן ביאלה 10 10 0:00 / 0:51

ההפגנה הלילית נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים חזרה גם הערב (רביעי): מפגינים הגיעו לאזור שדרות בר לב וחסמו את תוואי הרכבת הקלה, תוך שיבוש פעילות הקו ופגיעה בשגרת הנוסעים.

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג״ב הגיעו למקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וקרא למפגינים להתפנות מהציר. לאחר שלא נענו להוראות, פעלו הכוחות לפיזורם והציר נפתח מחדש. במקביל, נמשכה מחאה נוספת באזור רחוב בר אילן, שם פעלו מפגינים בתוואי עבודות הרכבת הקלה. המשטרה המשיכה לפעול במקום מול המפגינים.

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הרכבת הושבתה וחזרה לפעילות מקוצרת

בעקבות המחאה הודיעה הרכבת הקלה כי לא יתקיים שירות רכבות בין תחנת יקותיאל אדם לתחנה המרכזית. לאחר כחצי שעה חודשה פעילות הרכבת במתכונת מקוצרת, בין הדסה עין כרם לתחנת גבעת המבתר בשני הכיוונים.

המחאה הלילית מצטרפת לשורת הפגנות מתמשכות נגד עבודות הרכבת הקלה באזור בר אילן. לאורך התקופה נרשמו במקום חסימות, עימותים ופגיעות בתשתיות ובציוד המשמש את העבודות.

המחיר הכלכלי של המאבק כבר נאמד בסכומי עתק. על פי הערכות שפורסמו, הנזק וההפסדים שנגרמו לקו הירוק בעקבות הוונדליזם והעיכובים מגיעים לכ־400 מיליון שקלים.

לוח הזמנים של הפרויקט אף השתנה והמקטע פוצל: באזורים שבהם העבודות התקדמו ללא מחאות צפוי הקו להיפתח עוד השנה, בעוד המקטע ברחוב בר אילן נדחה בשנה לפחות, עד לסוף שנת 2027.

למרות הנזק הכבד והעיכובים בפרויקט, ההפגנות הליליות באזור נמשכות, והערב שוב הצליחו המפגינים לשבש את פעילות הרכבת הקלה בירושלים.