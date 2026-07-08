כותרות היום בכיכר ההפתעה שמכינה עיר חרדית לבין הזמנים | ארה"ב תתקוף הלילה באיראן ? • צפו המתיחות בין ארה"ב לאיראן שוב מחריפה | מהומה בקריית ויז'ניץ סביב ביקורת מס | עימות חדש סביב בחירת מבקר המדינה | כתב אישום חמור בפרשת פגיעה בקטינה | המפכ"ל: המשטרה תציית לפסיקות בג"ץ | סיגריות הוסלקו בתוך אננסים בדרך לעזה | ממחר: עומסי החום חוזרים | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: ההפתעה שמכינה עיר חרדית לבין הזמנים | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:26