"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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ההפתעה שמכינה עיר חרדית לבין הזמנים | ארה"ב תתקוף הלילה באיראן ? • צפו
המתיחות בין ארה"ב לאיראן שוב מחריפה | מהומה בקריית ויז'ניץ סביב ביקורת מס | עימות חדש סביב בחירת מבקר המדינה | כתב אישום חמור בפרשת פגיעה בקטינה | המפכ"ל: המשטרה תציית לפסיקות בג"ץ | סיגריות הוסלקו בתוך אננסים בדרך לעזה | ממחר: עומסי החום חוזרים | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: ההפתעה שמכינה עיר חרדית לבין הזמנים | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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