זריהן ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל השלים חקירה מאומצת וממושכת שנפרסה על פני כ-15 שנים, ובסיומה נקבע רשמית מקום קבורתו של חלל צה"ל משיירות מבצע "הראל" שמקום קבורתו לא נודע, טוראי יעקב זריהן ז"ל. כך נמסר הערב (רביעי) מצה"ל.

על פי ממצאי החקירה, זריהן ז"ל הוטמן בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקיבוץ קריית ענבים, יחד עם עוד שבעה חללי צה"ל שלקחו חלק בלחימה ההרואית על השיירות לירושלים. ההודעה הרשמית על סיום החקירה ופענוח התעלומה נמסרה אמש לבני משפחתו ולאחיותיו של החלל על ידי קצינת משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה. בכך מגיע לסיומו מעגל כאב שנמשך קרוב לשמונה עשורים, כאשר בתקופה הקרובה ייערך בקיבוץ קריית ענבים טקס צבאי ממלכתי להוספת כרית מצבה על שמו של יעקב זריהן ז"ל, בחלוף 78 שנים מנפילתו. סיפורו של יעקב זריהן ז"ל שזור בדפי ההיסטוריה המרתקים והכואבים של הקמת המדינה. הוא עלה ארצה מקזבלנקה שבמרוקו בדצמבר 1947 במסגרת תנועת "הבונים", כשהוא מפליג על סיפונה של אוניית המעפילים "הפורצים". עם הגעתו לארץ, צורף יעקב להכשרת "הסנה" בקיבוץ רמת הכובש, הכשרה שיועדה בסופו של דבר לעלות וליישב את קיבוץ ברור חייל. ב-12 באפריל 1948 התגייס לשירות התחבורה וסופח כנהג מבצעי לחטיבת "עציוני". כמעט שלוש שנים אחרי הטבח: השרידים החדשים שנמצאו בכפר עזה דוד הכהן | 20:01 טראמפ לצד א-שרע: מרעיף מחמאות על נתניהו ומספק רמז עבה לקראת הבאות דניאל הרץ | 17:35 במסגרת מבצע "הראל" ההיסטורי, השתתף יעקב בשיירת אספקה ענקית שעלתה לעבר ירושלים הנצורה ב-20 באפריל 1948, שיירה שצירפה אליה כ-300 רכבים ומשוריינים שניסו לפרוץ את המצור על הבירה. במהלך הנסיעה, נקלעה השיירה לקרב דמים קשה באזור שער הגיא, שבו נהרג יעקב יחד עם עוד 13 מחבריו לשיירה, והוא הובא לקבורה יומיים לאחר מכן, ב-22 באפריל, בבית העלמין בקרית ענבים, אך מקום קבורתו המדויק בתוך המתחם נותר עלום במשך עשרות שנים.

עם האחות אחרי העברת הבשורה ( צילום: דובר צה"ל )

הפריצה המחקרית המשמעותית בתיק התרחשה לאחר שנים ארוכות של איסוף מידע סיזיפי לבירור גורלו. בשנת 2024 הוחלט בצה"ל להקים צוות חקירה מיוחד (צח"ם) שהתמקד באופן ספציפי בפרשה זו. חברי הצוות ביצעו פעולות חקירה רבות, מגוונות ומורכבות שכללו איתור מסמכים היסטוריים וניתוחם, תחקור מדוקדק של עדים מאותה התקופה, ניתוחי קרקע מתקדמים וביצוע סקרים ארכיאולוגיים בשטח בית העלמין. שילוב הממצאים הללו הוביל את החוקרים למסקנה החד-משמעית כי זריהן ז"ל נקבר בבית העלמין החטיבתי של "הראל" בקריית ענבים בקבר אחים משותף. בצה"ל מדגישים כי המערך לאיתור נעדרים ממשיך לפעול ללא הרף ומתוך תחושת מחויבות מוסרית, ערכית ועמוקה לכלל המשפחות השכולות, גם בימים אלו, במטרה להשיב את הנעדרים והחללים שמקום קבורתם לא נודע.

הבשורה המרגשת הביאה עמה פורקן והתרגשות רבה לבני המשפחה שחיכו לאות חיים או קבר לפקוד במשך דורות. אחותו של יעקב ז"ל, איבון כהן, שיתפה בתחושותיה הקשות והמעודדות כאחד ואמרה: "עבורי מציאת מקום קבורתו הינו עולם ומלואו, אני אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו".

קצינת משאבי אנוש ראשית ורח״ט הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה, התייחסה אף היא לסגירת המעגל הממלכתית ואמרה: "בתום חקירה מקיפה, היום התקיימה סגירת מעגל מרגשת, בישרנו למשפחתו של יעקב זריהן ז״ל את ממצאי החקירה והמצאו של יקירהם שנפל בקרבות לפני 78 שנים, זוהי זכות עבורנו להמשיך ולפעול מתוך מחוייבות מוסרית עמוקה להבאת מזור וללוות את המשפחות השכולות".