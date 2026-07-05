כיכר השבת
"היוו איום מיידי"

המחבלים נכנסו לבניין - צה"ל הוריד אותו על ראשם | תיעוד 

תיעוד חדש שמגיע מלבנון מציג את הרגע בו אותרו שני מחבלי חיזבאללה שאיימו על הכוחות בשטח | במהלך מהיר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים שנצפו זמן קצר קודם לכן נכנסים אליו | צפו בתיעוד (צבא) 

| צילום: צילום: דובר צה"ל

בתיעוד שפרסם היום דובר , נראים שני נכנסים לבניין בניסיון ככל הנראה להתמגן מאש צה"ל, באופן שסיכן את הכוחות.

תוך זמן קצר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים בתקיפה עוצמתית שבוצעה מהאוויר.

לפי הודעת דובר צה"ל, "מוקדם יותר היום (ראשון), כוחות עוצבת הקומנדו זיהו חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל עקידה, סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל.

פעילותם של המחבלים היוותה איום על כוחותינו.

לאחר הזיהוי, צה"ל תקף את המחבלים בתקיפה מדויקת במטרה להסיר את האיום."

צפו בתיעוד.

צה"לחיזבאללה

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