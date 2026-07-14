עפולה: המלמד האהוב נפטר בפתאומיות והותיר 9 יתומים

אבל כבד ירד על קהילות גבעת המורה, עפולה ועפולה עילית, עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית של הרה"צ רבי מרדכי דוד שטיגליץ זצ"ל, המלמד האהוב מתלמוד תורה "דרך אמת", שנפטר בדמי ימיו בליל שבת קודש פרשת פינחס.

במשך יותר מעשור הקדיש המנוח את חייו לחינוך ילדי ישראל. במכתב מיוחד שפרסם הגאון רבי אברהם הלוי ליפשיץ, רב ואב"ד כפר גדעון ועמק יזרעאל, הוא מתאר את רבי מרדכי דוד זצ"ל כ"גאוותם של ההורים", שהיה "רבם המובהק לבניהם", וכמלמד "שיראתו קודמת לחכמתו".

רבי מרדכי דוד זצ"ל היה מבניה היקרים והחשובים של כפר גדעון. אביו, הר"ר יוסף נטע שטיגליץ זצ"ל, היה גבאי מוכר ונאמן. כבר משנות ילדותו ונעוריו נודע המנוח בשמו הטוב וביושרו, ובמשך השנים עמד בראש ישיבת בין הזמנים, עסק בהעמדת פעילות תורנית ושימש כבעל קורא וכבעל תפילה, גם בימים הנוראים.

מכריו מספרים על יהודי שמשוש חייו היה היגיעה בתורה, הדקדוק בהלכה והדבקות ברבו. הגר"א ליפשיץ מציין במכתבו כי רבי מרדכי דוד זצ"ל היה "מופלא בכתר שם טוב שנשא כל ימיו לתפארת", והותיר אחריו תלמידים רבים שעל חייהם הטביע את חותמו.

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מאחורי האבל הציבורי ניצבת משפחה גדולה שנקלעה באחת למציאות קשה. המנוח הותיר אחריו תשעה ילדים, ורק את בתו הגדולה זכה להוביל לחופה. שמונה מילדיו טרם נישאו, והמשפחה נותרה ללא אב, ללא מפרנס וללא המשענת שעליה נשענה במשך השנים.

מיד לאחר הפטירה התגייסו בני הקהילה בעפולה למגבית פנימית. רבני המקום קראו לכל משפחה לקבל על עצמה התחייבות חודשית קבועה, כדי לסייע למשפחה ולהעניק לה בסיס כלכלי בתקופה הקשה. במקביל נפתחה ב"קופת העיר" קרן מספר 5670, שבאמצעותה יוכל גם הציבור הרחב להשתתף במאמץ ולסייע למשפחתו של המלמד שהקדיש את מיטב שנותיו לחינוך ילדי ישראל.

במכתב ההמלצה מגדיר הגר"א ליפשיץ את הסיוע למשפחה כ"הצלה ממש", וקובע כי זו "מצווה רבה ונדירה" לתרום לה ביד נדיבה ורחבה. הציבור נקרא להטות שכם, כל אחד כפי יכולתו, ולהצטרף לקרן שתסייע למשפחה להתמודד עם התקופה הקשה שלפניה.

את מכתבו חותם הגר"א ליפשיץ בברכה מיוחדת לתורמים: "לעורר מידה טובה, ישועה ורחמים; משאלותיהם יתמלאו לטובה, בנשיאות חן ובדורות ישרים יבורך בהרווחה".

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