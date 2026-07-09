התרגשות רבה בציבור התורני, נוכח פנייתו יוצאת הדופן של הגרמ"צ ברגמן, שפורסמה בסרטון מיוחד במסגרת מגבית "מסרתי נפשי" להצלת כולל רשב"י בבני ברק – הכולל ההיסטורי שנוסד על ידי הרב שך זצ"ל, והנושא את שמו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

במשך חמישים ושלוש שנים נשא הגרמ"צ ברגמן לבדו את עול הפרנסה של אברכי הכולל שהוקם על ידי חמיו, אבי עולם התורה הגרא"מ שך זצ"ל. הוא כיתת את רגליו בקצווי תבל, במסירות נפש בלתי נתפסת, לעיתים על כיסא גלגלים, כשהוא מבטל את נוחותו האישית ונושא בעול הנדודים המפרכים - הכל כדי שמאות אברכים יוכלו לעסוק בתורה בראש שקט וללא דאגה. גם בהגיעו לגיל מאה, לא הניח את העול מעל כתפיו, והמשיך לשאת בו בגופו הכואב.

כעת, בשל חולשתו של הגרמ"צ ברגמן, המשך החזקת הכולל במתכונתו הנוכחית אינו אפשרי עוד ללא התגייסות מיידית של הציבור, והמפעל האדיר ניצב בפני סכנת קיום ממשית. את פנייתו הנרגשת נשא הגרמ"צ ברגמן בכוחותיו האחרונים, בטרם פונה לבית החולים – עובדה המעניקה לדבריו משנה תוקף ודחיפות שאינה סובלת דיחוי.

על רקע זה, ברגע היסטורי, פונה הגרמ"צ ברגמן בפנייה אישית אל הציבור, ובפיו התבטאות שלא נשמעה כמותה: "כל התורם כמנין מסירות נפש שנה בשנה אפעל עבורו ישועות במירון בכח התורה ובזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי שעל שמו נקראת הישיבה הקדושה".

גורמים המקורבים למגבית מציינים כי מדובר בהזדמנות נדירה, של פעם במאה שנה: הגרמ"צ ברגמן, אשר מעולם לא ביקש דבר לעצמו, ובמשך יובל שנים העניק את כל כולו למען עולם התורה – מעמיד כעת את זכויות מאה שנותיו לטובת השותפים שיירתמו להצלת הכולל, ומתחייב לפעול עבורם בציון הרשב"י במירון.

ההיענות למגבית "מסרתי נפשי" מוגדרת בעולם התורה כצו השעה: הזדמנות לשאת בעול יחד עם הגרמ"צ ברגמן ברגעיו הקשים, להבטיח את המשכיותו של מוסד התורה ההיסטורי, ולזכות בישועות בזכות מאה שנות תורה ויראה ובכוחו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

נענים לבקשת הגרמ"צ ברגמן- ותומכים בכולל הרשב"י>>>