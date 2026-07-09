הגרמ"צ ברגמן זעק בתמצית נפשו - וגדולי ישראל נענו

תכונה רבתי בעולם התורה: גדולי וצדיקי הדור, הנושאים על כתפיהם את משא הדור כולו ועומדים בעצמם בראש מוסדות ומבצרי תורה עצומים, שינו את סדר יומם העמוס ועלו בזה אחר זה אל מעון קדשו של ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן, לכינוס חירום מיוחד למען עתידו של כולל רשב"י בבני ברק.

הרקע למעמד הנדיר: זעקתו המטלטלת של ראש הישיבה, אשר נשא את דבריו בתמצית נפשו. במשך למעלה מיובל שנים נשא הגרמ"צ ברגמן לבדו את עול החזקת הכולל, שנוסד על ידי הרב שך זצ"ל, כשהוא מכתת רגליו בקצווי תבל, לעיתים על כיסא גלגלים, כדי שמאות אברכים יוכלו לשקוד על תלמודם בראש שקט. כעת, בשל חולשתו, פנה בבקשה נרגשת: "לצערי היום זה כבר לא בכוחות שלי. אני פונה אליכם בבקשה מכל הלב – את אחי אנוכי מבקש. תנו את הלב שלכם למקום הגדול הזה, זו תמצית החיים שלי".

את הכינוס פתח המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל באמירת פרקי תהילים להצלחת המגבית האדירה "מסרתי נפשי".

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ראשון הדוברים היה ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון רבי חיים פיינשטיין, שאמר: "ברשות ראש הישיבה, נתכנסנו למען הבית מדרש הגדול והקדוש אשר כבר עשרות שנים מגדל אברכים תלמידי חכמים גדולים, ובוודאי מצוה גדולה וזכות גדולה לעמוד לימינו של הגאון רבי בן ציון, בנו הגדול של ראש הישיבה". את דבריו חתם בברכה לכל התורמים בכל מילי דמיטב, ובברכה לראש הישיבה העומד למען הרמת קרן התורה.

הס הושלך בקהל כאשר נשא את דבריו ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, אשר יצא מגדרו והבהיר כי אין מדובר בהמלצה בעלמא: "למעשה זה לא רק ענין טוב המוטל על הציבור לעזור לכולל, אלא זהו חיוב. זה כולל שהיה מהראשונים, כולל שגידל המון אברכים, ועל ידי כך העמיד המון משפחות והמון קהילות שכל השנים נהנו מהכולל. ממילא זה לא ענין פרטי אלא ענין של כלל ארץ ישראל, והחיוב הוא על כל אחד ואחד שיכול לעזור, להתאמץ יותר מהרגיל, לתת ולהחזיק את הכולל המיוחד הזה".

את דבריו חתם בהבטחה נדירה לכל השותפים: "ועל ידי זה תהיה לו זכות גדולה, בפרנסה, בנחת מהילדים, בשלום בית, בבריאות, ובכל דבר טוב".

בסיום המעמד הקריא המשגיח הגה"צ רבי משה דוד ליפקוביץ את ה'קול קורא' עליו חתמו גדולי ישראל למען המגבית האדירה "מסרתי נפשי", להצלת מוסד התורה ההיסטורי.

נענים לבקשת הגרמ"צ ברגמן ותומכים בכולל הרשב"י>>>