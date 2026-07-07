"על החולים שיתרפאו והבריאים שלא יחלו": הכירו את תרופת המקובל

456 אחרי הסתלקותו לשמי רום של גדול המקובלים, רבי משה קורודובירו זצ"ל, מורו ורבו של רבינו האריז"ל, מחר יום רביעי – יקוד המשגיח רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי את הציון הקדוש שבבית העלמין העתיק בצפת – ויפעל ישועות גדולות במיוחד לתורמי 'קופת העיר', ובאופן ספציפי לזקוקים לרפואה.

זאת בהתאם לסגולה עתיקה והמיוחדת, סגולת 'תומר דבורה', שנודעה בשער בת רבים כסגולה שאין לה אח ורע ביעילות ובאפקטיביות – זה פשוט עובד! כל מי שניסה יכול להעיד על כך. הלימוד בספר 'תומר דבורה' בקביעות והסיום שלו מדי חודש בחודשו, מגוננים על אנשים רבים כל כך מפני מחלות קשות ובמיוחד מפני המחלה הידועה והנוראה.

במקרים רבים הסגולה גם עזרה לרפא אנשים שכבר חלו ל"ע, וקיבלו על עצמם לעסוק בספר זה בתמידות.

הספר 'תומר דבורה' הוא אחד מבין בין הספרים הקדושים והנשגבים שכתב רבינו הרמ"ק, רבי משה קורדובירו זיע"א. הספר נכתב ברוח הקודש בחיל וברעדה, כדי ללמד את עם ישראל מוסר וחכמה בדרך העולה בית א-ל.

רבינו הרמ"ק שכבר כתב בעצמו "ואני מצאתי תרופה", ייחס לספר זה סגולות מיוחדות, ואחריו כתב השל"ה הקדוש, שהלומד בספר זה בכל שבוע או לכל הפחות בכל חודש – מובטח לו שהוא בן עולם הבא!!!

הוסיף עליהם הרבי הקדוש בעל ה'דברי חיים' מצאנז, וקבע שלימוד בספר זה בקביעות, הינו סגולה מיוחדת לרפואה, ומי שילמד בו בקביעות לא יחלה כלל, ובמיוחד לו במחלה הממארת רח"ל.

על כל אלו בא הגראי"ל שטיינמן זיע"א, והורה לקרובים אליו ביותר, שיעסקו בספר זה בתמידות, כדי להינצל מכל רע, ולשמור על בריאותם איתנה בחסדי שמים. גם למי שכבר התמודד עם בעיות רפואיות, היה הגראי"ל שטיינמן זיע"א ממליץ לעסוק בספר זה, כדי להתחזק ברפואה ובישועה.

מדובר בסגולה חזקה ועוצמתית, שפועלת כבר 456 שנה ברציפות, וכל מי שניסה אותה מעיד בפה מלא שהיא פועלת באופן יוצא דופן.

ואכן, רבי חיזקיהו יוסף מישקובסקי, משגיח דישיבת 'אחרות תורה', תלמידו חביבו ואהובו של הגראי"ל שטינמן זצ"ל, מקפיד הוא ובני ביתו ללמוד בספר זה לכל הפחות מדי חודש, וזכה על ידי זה בעצמו לרפואה מיוחדת.

לכבוד יום ההילולא ה-456 של רבינו הרמ"ק, יוצא המשגיח לפקוד את ציונו של רבינו בעל ההילולא, ולסיים את הספר פעם נוספת, על ציונו הקדוש בעיה"ק צפת. במעמד זה יתפלל מרן על הבריאים שלא יחלו ועל החולים שיתרפאו, יחד עם מניין חבורת הקודש שליחי 'קופת העיר' – כשבהוראת הגראי"ל כל חבורת הקודש מסיימת מדי חודש בחודשו את הספר, במיוחד כדי עבור תורמי 'קופת העיר' – הקופה שכל גדולי ישראל סמכו עליה את ידיהם.

ולאחר מעמד סיום הספר הק' על הציון הק' ביום ההילולא- ועשרת מזמורי השל"ה ותפלה על החולים יזכירו כל חברי המניין ובראשם המשגיח, את שמות התורמים, כל שם ושם בפרטות, ולאחר מכן יחתמו על שטר מיוחד לרפואה וישועה על ציונו של רקבינו הרמ"ק.

החכם עיניו בראשו, ואינו מוותר על הזדמנות מיוחדת לקבל 'ביטוח חיים', רוחני ועוצמתי שכזה.

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